Minimaxi ist weiterhin für die Familien da

Auch wenn die Türen beim Familienzentrum Minimaxi seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind, die Kinderbetreuung und die offenen Treffs sowie alle geplanten Aktionen und Kurse zur Zeit nicht stattfinden dürfen, regt sich doch immer wieder etwas im Haus. Das Familienzentrum will mit seinen Angeboten auch jetzt für alle Familien da sein.

Der Familienstützpunkt Lindau ist in dieser besonderen Situation mit einer telefonischen Beratung zu Fragen rund um den Familienalltag unter den Nummern 0151 / 20 79 92 93 (Karin Stark ) und 0151 / 41 65 08 02 (Daria Ehrmann). Aber auch per E-Mail an fsp@minimaxi-lindau.de oder bei Facebook unter „Familienstützpunkt Lindau“ erreichbar, wie das Familienzentrum in einer Pressemitteilung erklärt.

Familien aus der Umgebung können bunt bemalte Steine vor dem Haus bei einem Spaziergang ablegen. Straßenkreide vor dem Haus lädt Kinder dazu ein, Kunstwerke auf die Pflastersteine zu malen. Das Krippenteam hat ein kleines Sonderheft mit Spielideen für Kindern bis drei Jahren zusammengestellt. Dieser „Morgenkreis Spezial“ kann auf der minimaxi-Homepage kostenlos heruntergeladen werden. Weitere Anregungen sowie Infos sind auf der minimaxi-Faceobookseite zu finden.