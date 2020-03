Minimaxi freut sich über Besucherrekord

Dem Minimaxi geht es gut. Seine Krippengruppen sind ausgebucht, die offenen Treffs und diversen Angebote für Mütter, Eltern und Familien erfreuen sich großer Beliebtheit und sowohl die Mitarbeiter als auch die zahlreichen Ehrenamtlichen, die sich im Familienzentrum engagieren, sind motiviert. Was sich wiederum in den Besucherzahlen niederschlägt. Und die haben im vergangenen Jahr für ein Rekordhoch gesorgt. Allein der Umstand, dass das Familienzentrum seine Geschäftsführerin aus seinen Rücklagen heraus bezahlt, macht dem Verein Kopfzerbrechen. Deshalb wollen die Vereinsmitglieder sich heuer dieses Themas verstärkt annehmen und Lösungen für dieses Problem finden.

Das Familienzentrum Minimaxi lebt vom Engagement. Und das seit eh und je. Sei es vonseiten seiner hauptamtlichen Mitarbeiter als auch dem Engagement der ehrenamtlichen Helfer. Dass dieses enorm ist, zeigte sich einmal mehr bei der diesjährigen Hauptversammlung. Unter der Überschrift „Snacks & Facts“ trafen sich nun 35 Mitglieder zu einer interaktiven Versammlung, bei der es im lockeren Rahmen zahlreiche Informationen zu den vielfältigen Aktivitäten und Angeboten des vergangenen Jahres und seinen Höhepunkten gab.

Dabei zeigte sich, dass das Minimaxi eine breite Palette an Möglichkeiten und Unterstützung für Familien bietet, wie etwa die zahlreichen „offenen Treffs“. Regelmäßige Angebote also, bei denen im Familienzentrum in der Köchlinstrasse gespielt, gesungen oder gebastelt wird. Diese werden von sogenannten Gastgebern geführt und damit vorrangig von ehrenamtlich agierenden Müttern oder Vätern, die selbst mit ihren Kindern die Angebote des Minimaxis nutzen. Insgesamt sind dabei im vergangenen Jahr 2090 Stunden zusammengekommen. Wie Geschäftsführerin Katrin Gust-Höferlin erklärte, spiegelt diese Summe jedoch lediglich die „förderfähigen“ Stunden wider, und damit solche Stunden, für die das Minimaxi Geld über das Projekt „Mütterzentrum“ (Müze) bekommt. In Wirklichkeit werde noch viel mehr gearbeitet. „Da kommen locker nochmal 500 Stunden dazu“, sagte Gust-Höferlin. Denn diese offenen Treffs, aber auch die zahlreichen anderen Aktionen, die das Minimaxi anbietet und veranstaltet, bräuchten jede Menge Vorbereitungszeit, die jedoch nicht gefördert würden.

Trotzdem hat das Minimaxi 2019 insgesamt rund 14 000 Euro an solchen Fördergeldern erwirtschaftet. Gleichzeitig hat es aber auch rund 13 000 Euro wieder in die Treffs hineingesteckt – für Aufwandsentschädigungen, Anschaffungen und Bedarfsmittel. Für sein vielfältiges Engagement in den Treffs ist das Minimaxi aber auch belohnt worden, und zwar mit 6292 Besuchern und damit mit so vielen wie noch nie zuvor. „Wir haben eine tolle Steigerung erreicht“, freute sich Katrin Gust-Höferlin.

Geld, um sich selbst und damit jene Aktionen, Veranstaltungen und Projekte zu finanzieren, für die es keine Fördermittel gibt, spülen aber auch verschiedene Veranstaltungen in die Kasse, an denen das Minimaxi teilnimmt oder die es selbst organisiert. Allein beim Stadtfest habe der Verein 1900 Euro verdient, machte die Geschäftsführerin deutlich. Doch auch dafür seien wiederum zahlreiche ehrenamtliche und damit unentgeltlich geleistete Stunden notwendig. Im vergangenen Jahr waren dies insgesamt 280 Stunden.

Das ehrenamtliche Engagement wird ergänzt durch die sieben hauptberuflichen Erzieher und Fachleute, die in zwei Krippengruppen Kleinkinder betreuen. Gleichzeitig bilde man auch aus. Derzeit sei es noch so, berichtete Elisabeth Stoffers, dass das Minimaxi keine Probleme habe Personal zu finden, weil diejenigen, die hier ausgebildet worden seien, im Minimaxi blieben. „Wir säen und wir ernten.“ Allerdings, so machte Stoffers auch bewusst, dürfe sich der Verein weder darauf noch auf seinem guten Ruf ausruhen. Erzieher seien mittlerweile „hart umkämpft“. Gleichzeitig bezahle das Minimaxi niedrigere Löhne als andere Einrichtung. Daher riet die Krippenleiterin dazu, langfristig gesehen die Gehälter anzupassen. Dass dies aber für den Verein gar nicht so einfach ist, wurde den Mitgliedern am Beispiel der Stelle der Geschäftsführerin klar. Der Verein hatte diese Stelle im vergangenen Jahr eingerichtet und die bisherige geringfügig beschäftigte Koordinatorin des Hauses mit 15 Stunden wöchentlich angestellt. „Das Haus kann nicht ohne diese Stelle funktionieren“, betonte Vorsitzende Astrid Appl auf Nachfrage, nachdem sie schon auf der Hauptversammlung erklärt hatte, dass das Minimaxi mittlerweile zu einem „Unternehmen“ angewachsen sei, das Ehrenamtliche allein nicht führen könnten. „Die Stelle ist existentiell für uns.“ Allerdings finanziere der Verein die Geschäftsführerin komplett selbst, was im vergangenen Vereinsjahr mit dazu geführt habe, dass Geld aus den Rücklagen genommen werden musste. Einnahmen von rund 412 000 Euro standen somit Ausgaben von 425 000 Euro gegenüber. Momentan verfügt der Verein noch über 25 000 Euro Rücklagen, plus drei Monatsgehälter für alle seine Mitarbeiter, wie Appl auf Nachfrage sagte. Diese Monatsgehälter habe der Verein aus der sozialen Verpflichtung seiner Mitarbeiter gegenüber zurückgelegt. Das Geld dürfe nicht angetastet werden. „Bisher schultern wir die Stelle alleine, aber auf Dauer schaffen wir das nicht und brauchen Hilfe“, sagte Appl und erklärte, dass es gelte wenigstens eine Co-Finanzierung der Geschäftsführerstelle, besser noch eine komplette Finanzierung durch die Stadt Lindau, zu bewirken.

Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder Astrid Appl als Vorsitzende. Ihre beiden bisherigen Stellvertreterinnen sind nach wie vor Carmen Horsch und Uli Seitz. Schatzmeisterin bleibt Jeannette Melzer und Schriftführerin Brigitte Bachmayer, Kassenprüferinnen sind Gerda Sohm und Claudia Eberhard. Als Beiräte wurden Sigrid Welzenberg, Anne Hutter, Andrea Woler, Tanja Reimann und Carolin Wiehler gewählt.