Minimalisten schnuppern an Play-offs

Fünf Treffer in zwei Spielen erzielt und dabei drei Punkte geholt: Was als Kennziffer der Torausbeute im Fußball völlig normal ist, stellt im Eishockeysport eher die Ausnahme als die Regel dar. Möglich machen es in dieser Saison die EV Lindau Islanders, die in der Haupt- und Meisterrunde der Eishockey-Oberliga Süd weiter nach dem wirtschaftlichen Nutzenprinzip des Minimalismus zu verfahren scheinen. In abgewandelter Form könnte das Vorgehen wie folgt lauten: Erreiche das gegebene Ziel, die Play-off-Teilnahme, mit möglichst wenig Gegentoren, aber auch nur der absolut geringsten Zahl an eigenen Torerfolgen. Bislang geht die Rechnung auf, wie die aktuelle Tabellensituation verdeutlicht.

Betrug der Abstand der Islanders, die vom neunten Rang in die Meisterrunde starteten, auf den vor ihnen liegenden Höchstadter EC zunächst fünf Zähler, schmolz dieser am vergangenen Wochenende auf ein einziges Pünktchen zusammen. Längst ist für beide Kontrahenten, die sich noch gut aus zahlreichen Duellen zu Zeiten der Eishockey-Bayernliga kennen, der achte Platz zum Objekt der Begierde geworden - berechtigt dieser doch, bei den Mitte März beginnenden Play-offs mitzumischen. Für die Lindauer, aber auch die Panzerechsen aus Höchstadt, deren Heimat die idyllisch gelegene Flusslandschaft im mittelfränkischen Aischgrund ist, wäre es der bislang größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

Doch so weit denken mögen die Verantwortlichen des Lindauer Eislaufvereins im Moment noch nicht. Erst einmal gilt es, den Kontakt zum untersten Play-off-Platz nicht abreißen zu lassen. Das dürfte, mit Blick auf die nächsten beiden Gegner, schwer genug werden. Die heißen Memminger Indians (Freitag, 20 Uhr, Eissportstadion am Hühnerberg), die sich erst kürzlich mit dem litauischen Nationalspieler Tadas Kumeliauskas erfolgreich verstärken konnten – und eben Höchstadt (Sonntag, 18 Uhr, Eissportarena im Eichwald). Zumal den Islanders, wie schon gegen Sonthofen und Regensburg, zwei wichtige Akteure auch am kommenden Wochenende fehlen werden: Während EVL-Stürmer Viktor Lennartsson aus familiären Gründen verhindert ist, plagt Daniel Farny eine Oberkörperverletzung.

„Gerne mehr Punkte gehabt“

Um so wichtiger war es, dass Lindau zweimal am Wochenende einen Rückstand kurz vor Ablauf der regulären Zeit wettmachen und die Overtime erzwingen konnte. „Definitiv“, beantwortete EVL-Kapitän Andreas Farny die Frage nach der Bedeutung des Punktgewinns von Sonntag gegen Spitzenreiter Regensburg. Und nach dem unglaublichen Tempo, welches beide Mannschaften über fast die gesamte Dauer auf der Eisfläche hinlegten. „Natürlich hätten wir gerne mehr Punkte gehabt“, so Farny weiter. Doch ließen die Eisbären mit ihrem brutalen Pressing, das bereits im Lindauer Drittel begann, und ihrem überragenden Goalie Peter Holmgren nur ganz wenig zu. Nur beim 1:1 von Jan Hammerbauer gaben sie sich eine kurze Blöße: In der 58. Minute setzte sich der Islanders-Stürmer durch, zog im Fallen ab und überwand Holmgren.

Als die Schlusssirene ertönte, bejubelten die Lindauer Eishockeyfans die erreichte Verlängerung wie einen Sieg. „Gegen so eine Topmannschaft ist das wirklich ein gutes Ergebnis. Das war ein richtig starkes Spiel von uns“, zeigte sich Chris Stanley über den Auftritt seiner Mannen zurecht mehr als zufrieden. Der Lindauer Spielertrainer ließ es sich nicht nehmen, kurz nach der 1:2-Niederlage und dem anschließenden Shakehands beider Mannschaften mit seinem Töchterchen im Arm nochmals kurz aufs Eis zurückzukommen und zu winken. Leider waren es an diesem Abend kaum 500, die den Weg in die Eissportarena im Eichwald fanden. Dieses rasante Spiel hätte allemal mehr Besucher verdient.