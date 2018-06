Mindestlohn bei Lindaus Vereinen kein Thema

Für die Sportvereine in Lindau und dem Umland scheinen die zu Jahresbeginn in Kraft getretenen gesetzlichen Regelungen zum Mindestlohn kein Thema zu sein. Das ergab ein Rundruf der Lindauer Zeitung bei mehreren Vereinsvorsitzenden aus der Region.

„Berufliche Angestellte haben wir derzeit gar nicht“, sagt beispielsweise Benjamin Taylor vom TSV Oberreitnau. Auch Florian Altmannsperger, Vorsitzender beim TSV Schlachters, winkt im Gespräch mit der LZ beim Thema „Mindestlohn“ ab. Ähnlich ist die Situation beim derzeit größten Sportverein im Landkreis, dem TSV Lindau: „Bislang habe ich aus den Abteilungen noch keine Rückmeldungen erhalten. Offenbar gibt es also keine Probleme. Und die Übungsleiter bekommen ihre Vergütungen ohnehin im Rahmen der Pauschale“, sagt TSV-Vorsitzender Heribert Hostenkamp. Ende Februar werde der Punkt nochmals auf der Tagesordnung des Hauptausschuss stehen und vereinsintern behandelt. Gleiches hört man von den Verantwortlichen der TSG Lindau-Zech: „Wir haben ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter, die auf Grundlage der Übungspauschale arbeiten“, so TSG-Vorsitzender Werner Schönberger. Und Björn Pietrzyk, Chef der Spielvereinigung Lindau, verweist auf den Ausgang der aktullen, öffentlichen Debatte um den Mindestlohn, in der Ausnahmeregelungen für Sportvereine und Sportverbände gefordert werden.