Militärbad und Schruns: Zwei Partys, Hunderte Menschen feiern ohne Abstand

Zu gleich zwei Großeinsätzen rückte die Polizei Bregenz am Freitagabend aus. Wie sie mitteilt, kam es zunächst zwischen zwei alkoholisierten Personen im Bereich des alten Militärbades in Bregenz zu einer Körperverletzung.

Zwischen 500 und 600 Feiernde

Aufgrund weiterer fortlaufender Beschwerden wegen übermäßigem Lärm wurden in den Abendstunden Kontrollen in Zusammenarbeit zwischen der Bundespolizei und der Stadtpolizei Bregenz an der Pipeline durchgeführt. Dabei konnten zwischen 500 und 600 Personen festgestellt werden, die sich weder an Abstandregeln noch an die städtischen Verordnungen betreffend Lärm, Verunreinigung, Glasflaschenverbot und offenem Feuer hielten.

Die anwesenden Personen wurden laut der Polizeimeldung unter Berücksichtigung der sogenannten 3D-Philosophie – Dialog, Deeskalation, Durchsetzen – auf die geltenden Vorschriften aufmerksam gemacht und gebeten, die Pipeline zu verlassen. Ein Großteil der Personen zeigte sich einsichtig und verließ daraufhin die Pipeline. Einige der angesprochenen Personen machten sich auch daran, den verursachten Müll einzusammeln. Trotz der Belehrung verharrten jedoch weitere Personen an der Pipeline und zeigten sich uneinsichtig.

33 Anzeigen

Im Zuge der durchgeführten Kontrollen kam es insgesamt zu 33 Anzeigen. 21 Mal wegen Verursachens ungebührlichen Lärms, zweimal wegen Ehrenkränkung, einmal wegen Anstandsverletzung, sechsmal gab es außerdem Anzeigen wegen Nichteinhaltung des Glasflaschenverbotes, einmal wegen Ordnungsstörung, einmal aufgrund von aggressivem Verhalten, einmal wegen Verstoß gegen die Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung und einmal kam es zur Festnahme wegen fortgesetztem aggressivem Verhalten gegenüber Organen der öffentlichen Aufsicht.

Um 21.50 Uhr wurde die Polizei zudem über Anrainer verständigt, dass in Schruns, beim Parkplatz einer Tankstelle eine Party stattfinden würde. Beim Eintreffen der Beamten tanzten und feierten 200 bis 250 Jugendliche auf dem Parkplatz zu lauter Musik. Ein DJ mit fahrbarem Mischpult sowie Stromaggregat, Nebelmaschine und Musikboxen lieferte die Musik für die Tanzenden. Nachdem die Polizeibeamten ausstiegen, flüchteten viele der Jugendlichen. Die nicht angemeldete Veranstaltung wurde von der Polizei aufgelöst. Die Auflösung verlief laut Polizeibericht ruhig und ohne Zwischenfälle. Der DJ wird wegen diverser Verwaltungsübertretungen angezeigt. Es waren mehrere Polizeistreifen am Einsatz beteiligt.