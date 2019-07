Militärbeobachter üben im Oberallgäu

Mit einem feierlichen Eröffnungsappell in Lindau hat die multinationale UN-Militärbeobachter Übung „Blue Flag/Fo(u)r Peace Central Europe 2019“ begonnen. Für die 136 Übungsteilnehmer bildete die Ausbildung am Bodensee und im Oberallgäu eigenen Angaben zufolge den Höhenpunkt des Lehrgangs „Military Expert on Mission“. Unter den Lehrgangsteilnehmern befinden sich in diesem Jahr auch 25 Frauen aus 23 Nationen.

Die 136 Übungsteilnehmer stammen aus insgesamt 48 Nationen und waren anlässlich des Eröffnungsappells der diesjährigen Übung „Blue Flag/Fo(u)r Peace Central Europe“ auf der Seewiese neben der Spielbank in Lindau angetreten. Mit dieser Veranstaltung erfolgte der offizielle Startschuss zur multinationalen Abschlussübung. Die angehenden UN-Militärbeobachter werden während dieser Übung bis 4. Juli mit zahlreichen realistischen Situationen konfrontiert, die ihnen möglicherweise auch bei ihren zukünftigen Einsätzen begegnen können.

Wie schütze ich mich?

Der Umgang mit den sich gegenüberstehenden Konfliktparteien sei dabei ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung, heißt es in der Pressemitteilung der Bundeswehr. Demnach stellten die zentralen Fragen: Wie komme ich mit den Vertretern der jeweiligen Seite in Kontakt? Wie gehe ich mit der Zivilbevölkerung um? Wie schütze ich mich und meine Kameraden? „Wer den gesamten Lehrgang und diese Abschlussübung in vollem Umfang durchläuft, kann auch im fordernden Einsatz bestehen“, sagte Oberst Klaffus, Kommandeur des Vereinte Nationen Ausbildungszentrums der Bundeswehr.

Ausbildungsverbund besteht

Unter dem Namen „Blue Flag/Fo(u)r Peace Central Europe“ bilden Österreich, die Schweiz, die Niederlande und Deutschland bereits seit 2008 gemeinsam Soldaten aus der ganzen Welt zum UN-Beobachter aus. „In enger Verbundenheit unserer Ausbildungszentren führen wir diese Abschlussübung seit nunmehr elf Jahr in gemeinsamer Tradition durch“, berichtet Oberst Klaffus. Die 103 angehenden UN-Militärbeobachter verteilen sich dabei auf drei Übungssektoren in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs sind die Teilnehmer befähigt als UN-Militärbeobachter weltweit in Krisenregionen entsendet zu werden. Das Besondere an diesen Einsätzen ist, die UN-Militärbeobachter sind unbewaffnet. „Ihre Waffe ist das Wort.“, betonte Oberst Klaffus.

Unter den 40 Lehrgangsteilnehmern in deutschen Anteil der Übung befinden sich erstmals auch 25 Frauen aus 23 verschiedenen Nationen. Mit der Ausbildung von weiblichen UN-Militärbeobachtern leistet die Bundeswehr einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Initiative „Frauen, Frieden und Sicherheit“ der Vereinten Nationen.

Dieses Programm ist besonders mit Blick auf die derzeitige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein Handlungsschwerpunkt der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Dadurch soll die Rolle von Frauen bei der Friedenssicherung gestärkt werden. Ziel ist es, den Frauen als besonders gefährdete Bevölkerungsgruppe in Konfliktregionen auf Augenhöhe zu begegnen, um sich auf diese Weise besser in ihre geschlechterspezifischen Probleme hineinzuversetzen und aktiv zu deren Lösung beizutragen.