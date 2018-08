Mieter und Handwerker feiern gelungene Baumaßnahmen am Hundweilerplatz

Rund 70 Mieter und Handwerker sowie Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker und Aufsichtsräte der Lindauer Wohnungsgesellschaft GWG sind am Freitag der Einladung des Unternehmens gefolgt und haben die bisherigen Baumaßnahmen am Hundweilerplatz gefeiert. Was früher ein Konglomerat aus Erdreich, geteerten und gekiesten Flächen war, ist heute ein durchgehend gepflasterter Platz mit vielen Stellplätzen und noch mehr Grün, wie die GWG in einer Pressemitteilung schreibt.

Der ehemals unansehnliche Platz zwischen den sechs Wohnhäusern wirkt jetzt einladend, aufgeräumt und sauber. Geschäftsführer Alexander Mayer und Projektbetreuerin Annette Wacker haben sich bei der Sanierungsmaßnahme bewusst gegen eine Asphaltierung entschieden, damit auf diesen großen Flächen das Regenwasser versickern kann

Die ersten Maßnahmen wurden 2017 durchgeführt. Diese umfassten die Erneuerung aller Kanäle, gefolgt von der Neugestaltung der Außenanlagen im April 2018. Alle Wege und Parkplätze wurden gepflastert, neue Grünflächen sowie Blumenwiesen für Bienen angelegt. Hinzugekommen sind sechs Fahrrad- und Müllhäuser sowie ein Spielplatz. Diesen Herbst werden ergänzend zum Altbestand weitere Bäume gepflanzt. Um das kleine Wohngebiet weiter aufzuwerten, folgen noch der Einbau neuer Hauseingangstüren und ein Anstrich der Fassaden.

Insgesamt wird die GWG Lindau dann rund 600 000 Euro in die Bau- und Gestaltungsmaßnahmen investiert haben. Eine lohnende Investition, wie Geschäftsführer Mayers unterstrich. Denn das ganze Areal werde nach dem Anstrich der Fassaden ein Schmuckstück sein. Das fanden auch die Handwerker und Mieter, die noch lange zusammengesessen sind und „ihren“ Hundweilerplatz gebührend eingeweiht haben. Weitere Feiern sind nicht ausgeschlossen.