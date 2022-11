Microabenteuer vor der Haustür

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich war es wieder einmal so weit. Die diesjährige Eisfahrt des Bodensee-Kanu-Ring (BKR) fand nach coronabedingten Ausfällen in den letzten beiden Jahren wieder statt. Freudig gespannt trafen 81 Paddler:Innen aus Baden-Württemberg, der Schweiz, Österreich und auch Paddler des Lindauer Kanuclub zur 51. Eisfahrt beim Kanuclub in Konstanz ein.

Nach einer gründlichen Einweisung über den Verlauf der Eisfahrt und den Sicherheitshinweisen durch den Wanderwart des BKR startete die Schar der bunten Kajaks pünktlich um 10:00 Uhr vor dem Gelände des Konstanzer Kanuclub. Zwar ohne Eis und Schnee wurde den Kanuten:Innen trotzdem auf den insgesamt rund 20 km einiges an Kraft und Können abverlangt. Anfangs ging die Fahrt durch den Seerhein bis Gottlieben, vor dem Wind noch geschützt durch die nahen Ufer, zügig voran. Der Höhenunterschied zwischen Ober- und Untersee beträgt im Schnitt ca. 20 cm und bedingt dadurch eine gewisse Fließgeschwindigkeit. Diese war durch den starken Westwind mit ca. 3 Beaufort nicht zu bemerken, im Gegenteil. Im weiteren Verlauf der Tour bis zur Reichenau bauten sich vor den Paddler:Innen hohe Wellen mit leichten Schaumkronen auf. Diese waren jedoch, da von vorne kommend, noch gut zu bewältigen.

Auf der halben Strecke der Fahrt, an der Schiffslände der Reichenau, gab`s die obligatorische Pause bevor es auf den Heimweg, jetzt gegen die Strömung, zurück nach Konstanz ging. Mit Rückenwind dachten viele wird der Heimweg wohl leichter. Diese Rechnung ging anfangs überhaupt nicht auf. Denn unmittelbar beim Start an der Reichenau kamen die Wellen leider von hinten und waren so recht schwierig einzuschätzen. Beruhigend war, dass die DLRG, wie immer, die Eisfahrt mit zwei Booten sicherte. Zum Glück nahm der Wind ab und die Helfer kamen nicht zum Einsatz. Der weitere Verlauf der Rückfahrt gestaltete sich letztlich verhältnismäßig entspannt. In der Gaststätte der Naturfreunde Konstanz zeigten sich alle Teilnehmer:Innen von der Eisfahrt 2022 begeistert aber auch dankbar, dass der BKR diese Tradtionsfahrt weiterhin ausrichtet.