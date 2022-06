Michaela Klopp ist neue Vorsitzende des AfD-Ortsverbands Lindau-Bodensee

Die 17 Mitglieder des Ortsverbands der Alternative für Deutschland (AfD) Lindau-Bodensee haben am Mittwoch eine neue Vorsitzende gewählt. Die Bodolzerin Michaela Klopp, die bereits ein Amt als stellvertretende Schriftführerin im übergeordneten Kreisverband bekleidet, folgt Rainer Rothfuß nach, der, wie die AfD schreibt, aufgrund seines Engagements als stellvertretender Landesvorsitzender der AfD Bayern und als Verantwortlicher für die Erstellung des Landeswahlprogramms 2023 als stellvertretender Ortsvorsitzender in die zweite Reihe rückte.

Schatzmeister bleibt Manfred Netz aus Hergensweiler, der Rothfuß am 16. März bereits als Kreisvorsitzender nachgefolgt ist.

Michaela Klopp sei es ein Herzensanliegen, mehr Menschen für ein politisches Engagement in der AfD vor Ort zu begeistern. Einen Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht die neue Ortsverbandsvorsitzende laut Pressemitteilung im „Vernetzen der demokratischen Protestbewegungen, die sich in den Corona-Jahren gebildet hatten, um die Grundrechte der Bürger zu schützen vor Freiheitseinschränkungen, die sich in einer liberalen Demokratie aus medizinischen Gründen nicht dauerhaft rechtfertigen lassen“. Klopp ruft die Mitbürger zum Mitgestalten auf: „Nur wer sich persönlich einbringt, kann etwas in unserem Land verändern. Dafür braucht es neben zivilgesellschaftlichem Engagement auch die Mitarbeit in Parteien, die gerade die Bürger als wichtigste Treiber für positive Veränderungen nutzen sollten.“