Michael Appl wechselt von Lindau nach Tuttlingen

Michael Appl ist neuer Geschäftsführer bei Henke-Sass, Wolf. Er ist zum Jahreswechsel zum dritten Geschäftsführer des Tuttlinger Mittelständlers ernannt worden, teilt das Unternehmen mit.

Der 53-Jährige gebürtige Ulmer hat in Ulm Produktionstechnik studiert und war seit 1995 in verschiedenen Produktionsbereichen tätig. Seit 2003 hat der Leitungsfunktionen in der Maschinenbau- und Medizintechnikbranche übernommen, jedoch stets mit Bezug zur Produktion. Die vergangenen acht Jahre hat Appl als Mitglied der Geschäftsleitung Produktion bei der Lindauer Dornier GmbH Verantwortung übernommen.