Mesnerin wird in Ruhestand verabschiedet

Unter anhaltendem Applaus hat die Pfarrgemeinde der Pfarrkirche Sankt Pelagius in Lindau-Oberreitnau und ihr Pfarrer Dariusz Niklewicz ihre Mesnerin Monika La Marca (Bildmitte) in den Ruhestand verabschiedet. La Marca hatte den Dienst der Messdienerin von ihrem Vater Max Schick, der 50 Jahre Mesner gewesen war, übernommen und nun 20 Jahre zuverlässig und viel Liebe und Engagement weitergeführt. Und die Familientradition der Mesner in Oberreitnau endet bei Weitem nicht: Monika La Marca übergibt ihr Amt an Matthias Efinger, einem Familienmitglied.