Mercedes-Fahrer kommt auf der A 96 bei Lindau ins Schleudern

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Aichach hat am Dienstag mit seinem Mercedes die A 96 aus Wangen in Richtung Lindau befahren. Kurz nach der Landesgrenze wollte er den Fahrstreifen wechseln. Aufgrund schneeglatter Fahrbahn kam er ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Auto, teilt die Polizei mit. Er drehte sich, kollidierte zuerst mit der Mittelleitplanke, prallte dann mit dem Heck in einen vor ihm fahrenden Lastwagen und danach nochmals in die Mittelleitplanke. Mit Totalschaden blieb er dann auf der rechten Fahrbahn stehen. Verletzt wurde er nicht. Der Gesamtschaden an Auto und Lastwagen sowie der Leitplanke wird auf rund 46 000 Euro geschätzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.