Mentoren erzählen Schülern ihre Lebensgeschichten

14 erwachsene und berufstätige Mentoren vom Rotary-Club Lindau und BNI Lindau haben Ende Juni an der Mittelschule in Lindau aus ihrem Leben berichtet. In Form eines Speeddatings schilderten sie an einem Vormittag 45 Schülern der achten Klassen aus ihrem Leben. Jeweils 15 Minuten erhielten Schüler Einblicke in das Leben der Mentoren. Es ging darum, das Leben zu gestalten, sich für einen Beruf zu entscheiden, Erfolg zu haben – aber auch das Scheitern war Thema. Gerade das Scheitern und was man persönlich daraus lernt war für die Schüler spannend.

Schulleiter Ulrich Kunstmann und sein Team hatten alles großartig organisiert, der Tag war bereits vor einigen Monaten geplant worden, schreibt die Mentor-Stiftung in einer Pressemitteilung. Insgesamt sei eine sehr warme und wohlwollende Atmosphäre in der ganzen Schule spürbar gewesen.

Ein Schüler sagte: „Es tut gut zu hören, dass auch die Mentoren in ihrer Kindheit Probleme hatten und nicht alles so toll war. Das macht einem Mut“ Und eine Schülerin sagte: „Ich habe viele gute Tipps bekommen und Einblick in das Leben anderer erhalten. Jetzt weiß ich, dass ich mein Ziel verfolgen werde.“

Unter den Mentoren waren Handwerker, Anwälte, Physiotherapeuten, Ärzte, Heilpraktiker oder Bau-Ingenieure. Alle Mentoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie für sich erkannt haben, wie wertvoll ihre Lebenserfahrung für Kinder sein kann und gerne Zeit in sie investieren möchten. Der Rotary-Club Lindau Westallgäu hat für die Anschub-Finanzierung der Mentor-Programme in Lindau in 2018 dafür einen vierstelligen Betrag gespendet. Nun engagieren sich die Mitglieder noch ehrenamtlich als Mentoren selbst. Auch die Mitglieder von BNI Lindau sind fester Bestandteil des Mentoren-Teams. Viele von ihnen – heute selbstständig – sind, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, einen steinigen beruflichen Weg gegangen und können davon berichten. Auch konkrete Vernetzung im Bereich von Praktika-Vermittlung, Training für Bewerbungsgespräche und Ausblicke auf Ausbildungsberufe in der Region fand zwischen Schule und Mentoren statt. Wobei es an diesen Projekttagen vornehmlich darum geht, Möglichkeiten aufzuzeigen.

Viele Mentoren äußerten sich anschliessend sehr lobend: „Ich bin von den Schülern und von der Schule positiv überrascht worden heute“, sagte einer. „Tolle Schule, engagierte Lehrer und Schulleiter und Jugendliche, die einem Hoffnung machen“, sagte ein anderer.

Die Kooperation ist der Start einer länger ausgerichteten Partnerschaft, in der Schule, Schüler, Mentoren und Förderer der Region vernetzt werden sollen.