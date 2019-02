Mentor-Stiftung will junge Menschen stärken

5000 Euro hat der Rotary-Club Lindau-Westallgäu der Mentor Stiftung gespendet. Aber nicht allein mit dieser finanziellen Unterstützung wollen die Rotarier jungen Menschen helfen, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Auch persönlich bringen sich die Mitglieder bei dem Projekt ein, durch das Jugendliche gestärkt werden, um gute Entscheidungen für ihr Leben zu treffen.

„Heutzutage tun sich viele Jugendliche schwer, ihren Platz in der Welt zu finden. Dabei ist es wichtig, gerade diejenigen zu unterstützen, die von Haus aus nicht so gepampert sind“, ist Sybille Perez Rodriguez überzeugt. Sie ist Geschäftsführerin der Mentor-Stiftung Deutschland und an diesem Abend beim Rotary-Club Lindau-Westallgäu zu Gast.

Von Präsident Dr. Thomas Wißmeyer hatte sie gerade einen Scheck in Höhe von 5000 Euro überreicht bekommen, mit dem die Rotarier die Stiftung finanziell unterstützen. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum die Geschäftsführerin von der Insel Mainau nach Lindau gekommen ist. Sie ist da, weil sie den Mitgliedern erklären wird, wie sie sich auch als Person einbringen können. Und zwar ganz konkret in der Mittelschule Lindau.

Grundsätzlich aber, so erklärt sie, möchte die Mentor-Stiftung soziale Gleichberechtigung für Kinder und Jugendliche schaffen und ihnen eine positive Zukunftsperspektive geben.

Denn Leistungsdruck und Konkurrenz-Denken gebe es bereits von der ersten Klasse an. Hinzu kämen Druck aus dem sozialen Umfeld, Mobbing und soziale Isolation, was oftmals dazu führe, dass bereits in jungen Jahren das Selbstwertgefühl leide und die jungen Menschen in eine Spirale aus Depressionen, Drogen, Kriminalität oder schlichtweg absolute „Lethargie und Tatenlosigkeit“ kämen. Nicht ohne Grund zeigten neueste Untersuchungen, dass Kinder von Hartz-4-Empfängern selber sehr oft auch in der Langzeitarbeitslosigkeit landen, sagte sie.

„Diese Muster möchten wir dringend und nachhaltig unterbrechen, indem wir Perspektiven aufzeigen und Kindern bewusst machen, dass sie selbst am Steuer ihres Lebens sitzen“, sagte Perez Rodriguez und betonte, dass die Mittelschule Lindau eine Kooperationsschule sei, die mit sehr engagierten Schulleitern, Lehrern und Sozialarbeitern bereits vieles für ihre Kinder täte. Bei manchen jedoch, so erklärte Schulrektor Ulrich Kunstmann, bräuchte es mehr als die herkömmliche Berufsorientierung. Für sie gelte es andere Möglichkeiten zu finden, um sie in die Berufe zu bringen. „Deshalb haben wir diesen Weg gewählt“, sagte Kunstmann und Perez Rodriguez erklärte, dass das oberste Ziel darin bestehe die Jugendlichen in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken.

Helfen soll dabei das Mentor-Konzept, das sich an alle Kinder der Mittelschule richtet, bei dem die Rotarier ins Spiel kommen. Als quasi „neutrale“ Erwachsene, als Mentor also, die außerhalb von Schule und Familie stehen, nehmen sie sich Zeit für die Jugendlichen, hören zu, was sie sagen, bewerten jedoch nicht. Gleichzeitig erzählen sie auch von sich, ihrem Lebensweg, ihrem Beruf. Das stärke die Jugendlichen nicht nur, sondern inspiriere sich auch, so Perez Rodriguez. Starten werde das Projekt mit einem „Inspirationstraining“ an der Schule, im Rahmen dessen jeder Schüler mit jedem Rotarier ein 15-minutiges Gespräch führt. Am Ende steht das Ziel, neue Erkenntnisse über den eigenen Weg und das eigene Leben zu gewinnen.

Mentoren brauchen aber nicht zwangsläufig nur die Rotarier zu sein. Mit dem Rotary-Club hat die Mentor-Stiftung zwar einen Kooperationspartner gefunden, auf dessen Netzwerk sie hofft. „Wir suchen noch weitere Unterstützer und Förderer für den Standort Lindau“, sagte deshalb Perez Rodriguez. Sie denkt dabei etwa an Handwerksbetriebe.

Einen Mentor jedoch, der das Projekt an der Mittelschule die ganze Zeit hinweg begleiten wird, hat Perez Rodriguez bereits mitgebracht. Marco Deutschmann nämlich, der sieben Jahre im Gefängnis saß, dort sein Abitur nachholte, studierte und sowohl sein Leben als auch seine Einstellung von Grund auf änderte. Kein besserer als er, so Perez Rodriguez, könne jungen Menschen zeigen, welche Konsequenzen eine einzige falsche Entscheidung im Leben habe.