Mentor mit außergewöhnlichen Erfahrungen

Marco Deutschmann wurde einst wegen Kokainschmuggels zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Heute unterstützt er Unternehmen in der Kommunikation & Lösungsfindung, besonders in der Führungsebene. Im Rahmen der Mentor-Stiftung hält er auch Vorträge an Schulen. Er war anlässlich einer Reihe von Inspirationstagen in der Mittelschule Reutin zu Gast.

Die Mentor-Stiftung möchte sozial benachteiligten Jugendlichen eine Chance geben und ihnen ermöglichen, ihre Zukunft nach ihren Vorstellugen zu gestalten. Durch Inspirationstage, individuelles Coaching und mehrmonatige Begleitung von Jugendlichen und Schülern wird diesen eine neue Perspektive sowie berufliche Möglichkeiten aufgezeigt. „Ich glaube nicht, dass jeder alles schaffen kann, aber jeder kann für sich persönlich nach Lösungen suchen und das Beste aus den ihm gegebenen Voraussetzungen machen“, sagt Deutschmann, der am Tag der Veranstaltung 36 Jahre alt wurde.

Im Alter von 23 Jahren wurde Deutschmann von einem Mann angesprochen, der ihm einen Job anbot. Er solle einen Koffer von Brasilien nach Europa bringen und dafür Geld bekommen. Deutschmann nahm das Angebot an, wusste aber nicht, was er in dem Koffer transportieren würde: „Ich war mir bewusst, dass das was ich mache, nicht ganz legal sein kann, aber ich wusste nicht, welche Konsequenzen mein Handeln für mich haben würde.“ Am Pariser Flughafen Charles de Gaulle wurde Deutschmann mit vier Kilo Kokain erwischt und verhaftet. Im Gefängnis brachte er sich selbst Französisch bei, machte sein Abitur und studierte Informatik an der Universität Freiburg. „Das klingt alles sehr einfach, in der Realität war es aber sehr anstrengend und herausfordernd für mich, das alles zu erreichen“, erklärt Deutschmann. Die Bildung, die Deutschmann im Gefängnis erlangte, musste er sich hart erkämpfen: „Mir wurde nie erklärt, welche Rechte und Möglichkeiten ich in punkto Bildung habe. Ich musste Gesetzestexte zitieren, um diese Möglichkeit zu bekommen.“

Unterschiedliche Typen

Seine Geschichte spielte auch beim Inspirationstag in Reutin eine Rolle. Der Schwerpunkt lag dabei auf der zwischenmenschlichen Kommunikation. Denn diese ist sehr komplex. Nach der Lehre des Schweizer Psychoanalytikers Carl Gustav Jung wird jeder Mensch typisiert und einer von vier verschiedenen Kategorien zugeteilt. Und jeder dieser Typen kommuniziert anders. Deshalb muss man auf die Bedürfnisse jedes einzelen Typs eingehen und ihn verstehen, um mit ihm richtig kommunizieren zu können und das zu erreichen, was man möchte. Wichtig hierbei ist auch die Art, wie man Fragen stellt: „Wenn man geschlossene Fragen stellt, auf die man nur mit Ja oder Nein antworten kann, wird es schwer, ein Gespräch in Gang zu bringen“, erklärt Deutschmann. Er riet den Schülern statt einer geschlossenen Frage beispielsweise eine offene Frage zu stellen, auf die der Gesprächspartner nicht mit Ja oder Nein antworten kann. Dann bekommt man auch meistens mehr Informationen.

Im letzten Abschnitt des Vortrages konnten die Schüler noch ihre Fragen zur Geschichte von Deutschmann stellen. Dies taten sie auch fleißig. Für viele Schüler war es spannend zu erfahren, wie es im Gefängnis so abläuft. Besonders die Tatsache, dass man im Gefängnis arbeiten muss, stieß auf Verwunderung. Den Jugendlichen hat der Tag sichtlich Spaß gemacht: „Marco ist echt ein super Typ, uns hat der Tag gut gefallen.“ Zum Schluss sangen die Schüler noch ein Geburtstagslied für Deutschmann. Er zeigte sich davon hocherfreut und gab den Schülern noch mit auf den Weg, dass jeder von ihnen eine Chance hat und sie nutzen soll, um seinen persönlichen Traum zu verwirklichen.