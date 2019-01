Memminger Indians verstärken sich

Der ECDC Memmingen hat auf die angespannte Personalsituation reagiert und mit Tadas Kumeliauskas eine Verstärkung für die Offensive verpflichtet. Der 28 Jahre alte Angreifer lief für die Indians bereits am Sonntag gegen die Blue Devils Weiden auf und nimmt die zweite Kontingentstelle ein, nachdem Lubor Pokovic die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hat.

Seit mehreren Wochen sind die Verantwortlichen des ECDC Memmingen auf der Suche nach Verstärkungen, wie der Verein mitteilt. Nachdem zahlreiche Optionen ausgelotet wurden, haben sie mit dem litauischen Nationalspieler Tadas Kumeliauskas einen neuen Angreifer unter Vertrag nehmen können. Diese Verpflichtung wurde erst möglich gemacht, nachdem der deutsch Pass von Lubor Pokovic in der vergangenen Woche ausgestellt wurde.

Kumeliauskas ist 28 Jahre alt und kommt aus der multinationalen VHL, in der meist russische Teams antreten, nach Memmingen. Erfahrungen hat er bereits in mehreren Ländern wie Lettland, Kasachstan und Finnland gesammelt. In Finnland war er sogar in der Eliteliga des Landes unterwegs, ehe er verletzungsbedingt ein Jahr pausieren musste. Danach absolvierte er als Nachverpflichtung in Dresden noch 32 Spiele in der DEL2, in welchen er 23 Punkte beisteuern konnte. In der abgelaufenen Saison lief er in Russland auf, ehe er nun nach Memmingen wechselte, um die Indians zu unterstützen. Samstagmittag landete er in München und wird bereits am Sonntag für den ECDC auflaufen. Der 1,90 Meter große Angreifer, der auf mehreren Positionen im Sturm eingesetzt werden kann, war zudem in den Jahren zuvor fester Bestandteil des litauischen Nationalteams. Mit der Auswahl seines Landes nimmt er, bei entsprechender Nominierung, Ende April an der Weltmeisterschaft in der Division 1 teil.