Melodienseligkeit und bohrende Schärfen

Die Künstlerfotos verändern sich, die Qualität bleibt erhalten: Mehrfach bereits waren die vier Musiker des Vogler Quartetts im Lindauer Stadttheater zu Gast. Auch diesmal überzeugten die Berliner, die seit bald 30 Jahren in unveränderter Besetzung spielen, mit ihrem farbenreichen und interessanten Programm.

Haydn, Schulhoff, Schubert – früher hätte man Sandwich-Programm gesagt, wenn ein schwierigeres, moderneres Stück in zwei klassisch-romantische Werke eingebunden, durchaus auch zwischen ihnen versteckt wurde. Doch die Musik des tschechisch-jüdischen Komponisten Erwin Schulhoff, der den Jazz gleichermaßen wie die Zwölftonmusik liebt, ist ungemein farbig, vielgestaltig und unmittelbar ansprechend. Verbunden mit dem rhythmischen Feuer, der Bissigkeit der schrägen Akkorde, den bohrenden Akzenten oder der sinnlichen Sehnsucht, die das Vogler Quartett den Tanzsätzen angedeihen lässt, entwickelt Schulhoffs Musik eine große Sogkraft. Keine Rede mehr von komplizierter Modernität, zumal diese Tanzsätze wunderbar musikantisch klingen. Die Interpretation durch Tim Vogler und seine Quartettkollegen begeisterte das Lindauer Publikum ebenso wie später die Zugabe aus dem ersten Streichquartett Schulhoffs.

Im Vergleich dazu klang Haydns „Quintenquartett“ op. 76/2 als erstes Stück des Konzertabends zunächst relativ spröde, trocken, aufgeraut, das Spiel mit den prägenden Quintintervallen, die den ersten Satz durchziehen, wirkte recht nüchtern.

Mehr Wärme und Innigkeit entwickelte Primarius Tim Vogler im langsamen Satz, in dem sich die erste Violine in feinen Verzierungen und Varianten entwickelt. Die Unterstimmen – Frank Reinecke an der zweiten Violine, Stefan Fehlandt an der Bratsche und der so in seine Violoncello-Linie versunkene Stephan Forck – gestalteten ihren Part zurückhaltend, doch gleichwohl mit großer Präsenz.

Mit dem in Oktaven und im Kanon verlaufenden Menuett hatten sich die Musiker ganz zusammengefunden, sie präsentierten es mit trockenem Humor und straffer Konsequenz, ebenso wie den Finalsatz.

Wunderbar und innig und klar

Schuberts a-Moll-Quartett gehört zu den Lieblingswerken vieler Kammermusikfreunde und sicher auch vieler Musiker. Beim Vogler Quartett konnte man jeden Ton genießen, jede fein ausgebreitete, lyrische Melodie des ersten Geigers, die starken, kernigen Akkorde, die wie klingende Ausrufezeichen gesetzt wurden, die bebenden Rhythmusimpulse des Cellisten, die den ersten Satz wie brodelnd durchziehen. Die Musiker reizten die Kontraste aus, ohne das Gefüge des Satzes zu zerreißen. Wunderbar innig und klar im Aufbau und der Dynamik war auch der Variationensatz, der dem Werk seinen Beinamen „Rosamunde“-Quartett gab und der bei aller Melodienseligkeit bohrende Schärfen beinhaltet. Im Menuettsatz, der so gar kein Tanzsatz mehr zu sein scheint, entwickelte sich vor allem durch die Impulse des Cellisten eine sacht schwingende Melancholie, aufgehoben von der fein ziselierten Motivarbeit im Finale.

Das Quartett bot eine vollendet durchgestaltete Interpretation, zog die Hörer hinein in die Klangwelt der Frühromantik – und katapultierte sie mit der am Rande des Verstummens angesiedelten fünften Bagatelle von Anton Webern und einem Tanzsatz von Schulhoff wieder hinaus. Große Kammermusik! (glas)