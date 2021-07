Meistertitel bei den Swingolfern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vier Podestplätze haben die Swingolfer des SGC Allgäu-Bodensee bei der Deutschen Meisterschaft im mittelfränkischen Langenzenn-Horbach ergattert. Die Einzeltitel wurden dort zum 17 Mal ausgespielt, die besten Doppel der Republik zum achten Mal gekürt.

Im Doppelwettbewerb konnten Timotheus Grall und Peter Zodel (6) sowie Volker Waldorf und Daniel Keck (11) in der Kategorie Herren I (18-50 Jahre) nicht in den Kampf um die vorderen Platzierungen eingreifen. Hingegen sicherten sich Joachim Senf und Reiner Pilz bei den Herren II (50-65 Jahre) nach einem hart umkämpften Flight mit einem Schlag Vorsprung den dritten Platz. Lediglich ein Schlag fehlte zum Vizetitel.

In der Kategorie Herren III ab 65 Jahren dominierten Peter Sauter und Wolfgang Flachs regelrecht. Nach dem ersten Tag mit einer 65-Runde führten sie das Feld mit zwei Schlägen Vorsprung an. In einer nervenstarken Abschlussrunde bauten sie ihr Polster sogar auf fünf Schläge aus – und sicherten sich damit die Deutsche Meisterschaft.

Die Einzel gingen bei starkem Regen und einigen Windböen über die Bühne. Die Spieler mussten ihr ganzes Können zeigen, um den teilweise widrigen Bedingungen zu trotzen. Nach Abschluss des ersten Tages war lediglich Joachim Senf bei den Herren I aussichtsreich unterwegs. Er lag schlaggleich mit Thomas Wrede vom SGC Essen auf dem dritten Rang. Am zweiten Tag musste er allerdings nach 10 von 18 Bahnen verletzungsbedingt aufgeben. Zu diesem Zeitpunkt lag er zwei unter Par. Daniel Keck vom SGC AB erkämpfte sich den zwölften Platz. Die sonstigen Leistungsträger Timotheus Grall (14) und Peter Zodel (15) blieben aufgrund einiger „verirrter“ Bälle deutlich hinter ihren Erwartungen zurück. Peter Sauter bot bei den Herren III an beiden Tagen eine überzeugende Leistung und sicherte sich mit drei Schlägen Rückstand den deutschen Vizemeistertitel. Wolfgang Flachs erreichte Platz neun. Volker Waldorf kam auf Rang 18 und für Reinhard Philipp reichte es zu Rang 23. Bei den Damenwettbewerben starteten die Spielerinnen des SGC Allgäu-Bodensee nur in der Kategorie 50-65 Jahre. Anja Niebler und Beate Senf bildeten zwar ein starkes Duo, doch am Ende des Doppelwettbewerbs fehlte ein Schlag, womit es „nur“ zu Platz vier reichte. Besser lief es dagegen im Einzel. Hier sicherte sich Anja Niebler durch ein starkes Ergebnis am zweiten Tag noch den tollen dritten Platz. Zum Vizetitel fehlte ihr nur ein Schlag.