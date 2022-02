Meisterschaftsmatchball: Jörg Lützelberger steht mit der HSG Konstanz vor dem Titelgewinn

Der Lindauer Trainer Jörg Lützelberger kann am Samstag mit dem Handball-Drittligisten HSG Konstanz die Meisterschaft perfekt machen. Zu Hause erwartet der Spitzenreiter um 20 Uhr den aktuellen Tabellenvierten SV Salamander Kornwestheim in der heimischen Schänzle-Sporthalle (Übertragung auf www.hsgkonstanz.de/livestream). Mit einem Sieg oder einem Punktgewinn kann die HSG bereits am viertletzten Spieltag die Meisterschaft in der 3. Liga feiern. Für Zuschauer gilt die FFP2-Maskenpflicht sowie die 2G-Regel.

Die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga haben die Konstanzer mit einem fulminanten 43:26-Auswärtssieg in Günzburg schon vor einer Woche als bundesweit erstes Team klargemacht. Nun streben sie vor eigener, erwartet großer Kulisse im Hexenkessel am Schänzle auch die vorzeitige Meisterschaft an. Die Motivation, mit den eigenen Fans und vor voller Halle den frühzeitigen Titelgewinn zu feiern, ist groß. Zwar ist damit aufgrund des außergewöhnlichen Modus nicht der direkte Aufstieg in die 2. Bundesliga verbunden. Für Jörg Lützelberger, der Trainer bei der HSG ist und zugleich für den TSV Lindau in der Bezirksklasse spielt, besitzt die Meisterschaft dennoch einen Wert. Natürlich den emotionalen – ein ehrgeiziger Trainer strebt immer stets den maximalen Erfolg an – und aber auch frühzeitige Planungssicherheit, weil mit der Platzierung auch die Termine für die Aufstiegsrunde feststehen. Hier würde dem Meister ein möglicherweise kleiner Vorteil dadurch erwachsen, dass er die Aufstiegsrunde mit zwei Heimspielen an den beiden letzten Spieltagen beenden darf.

Jörg Lützelberger: „Das hat alles schon einen Wert für uns“

Nach der Unterstützung in den Heim- und Auswärtsspielen will die HSG-Mannschaft zudem gerade die Fans mit einer „guten Leistung und einem Sieg erfreuen und belohnen“, so der 36-jährige Lindauer. „Für dieses Ziel haben wir lange hart gearbeitet. Das hat alles schon einen Wert für uns. Wir wollen von Spiel zu Spiel zeigen, dass wir besser werden. Angefangen beim Trainer.“