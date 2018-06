Meisterlich: SpVgg-Fußballerinnen kehren zurück in die Landesliga

Mit dem 5:0-Sieg am Sonntagmittag zu Hause gegen den SV Alberweiler II hat die Spielvereinigung Lindau am vorletzten Spieltag das Meisterstück in der Regionenliga 6 vorzeitig perfekt gemacht. Nach einem Jahr Abstinenz spielt die Mannschaft von SpVgg-Trainer Achim Schnober (vorne, in Siegerpose) damit in der nächsten Saison wieder in der Frauenfußball-Landesliga (Staffel 2). Nach dem Schlusspfiff versammelte sich die Mannschaft mit Angehörigen, SpVgg-Abteilungsleiter Hans Langenbach (vorne, rechts) und Staffelleiter Toni Pfuhl (links), der den Meisterwimpel an die erfolgreichen Lindauerinnen überreichte (Bericht folgt). Foto: Christian Flemming