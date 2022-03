Meister der Mentalmagie im Theater Lindau

In Andy Häusslers drittem Soloprogramm geht es ums Unbewusste und um Träume. Der Künstler präsentiert Phänomene der Suggestion und liest die Gedanken seines Publikums. Er findet Träume seiner Zuschauer heraus – einem Glücklichen erfüllt er den Traum zu gewinnen – und deutet Handschriften, heißt es in der Vorschau des Theaters Lindau, wo der Auftritt am Sonntag, 17. April, 20.30 Uhr, auf dem Spielplan steht. In der Pressemitteilung heißt es weiter: „In einem tranceähnlichen Zustand löst er den Rubik’s Cube mit geschlossenen Augen. Im Schlaf hat er sein Gehirn trainiert. Er kann sich Dinge merken, von denen andere nur träumen. Er beeinflusst das Unterbewusstsein seiner Zuschauer und lässt auch sie erstaunliche Dinge vollbringen. Er nutzt seine fünf Sinne, um die Wirkung eines sechsten Sinnes zu erzeugen.“ Zwischen seinen mentalmagischen Experimenten erfahren die Zuschauer allerlei erstaunliche, kuriose und auch heitere Dinge über unsere Träume.

Andy Häussler ist zweifacher Deutscher Meister der Mentalmagie und Preisträger bei den Weltmeisterschaften. Er war zu Gast in TV-Shows mit Harald Schmidt, Jürgen von der Lippe und Thomas Gottschalk.