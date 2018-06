Meister beendet die Saison mit Auswärtsspiel

Da die Fußballerinnen der Spielvereinigung Lindau beim 5:0-Heimerfolg gegen den SV Alberweiler II am vergangenen Wochenende Meister geworden sind, kann das Team von SpVgg-Trainer Achim Schnober am Samstag (Anpfiff: 19 Uhr) ohne Erfolgsdruck beim Tabellenvorletzten SGM Fronreute antreten. Der ist akut abstiegsgefährdet und muss gewinnen, um eine Chance auf den Relegationsplatz der Regionenliga (Staffel 6) zu haben.

Mit momentan 16 Punkten und einem Torverhältnis von 25:69 rangiert die SGM derzeit auf dem zwölften und damit vorletzten Tabellenplatz, der den direkten Abstieg bedeuten würde. Einen Platz vor Fronreute liegt die SG Aulendorf (18 Punkte, 27:72 Tore). Nur bei einem Sieg gegen Lindau – bei gleichzeitigem Unentschieden oder einer Niederlage von Aulendorf auswärts gegen den SV Reinstetten – könnte die SGM die Aulendorferinnen noch vom Relegationsplatz verdrängen.

So spielt die Spielvereinigung im Abstiegskampf der Spielklasse das sprichwörtliche Zünglein an der Waage. Nicht nur Staffelleiter Toni Pfuhl appellierte deshalb bei der Wimpelübergabe am vergangenen Sonntag an die Lindauer Mannschaft, das Spiel, obwohl sie bereits als Meister feststeht, ernstzunehmen. Hans Langenbach, Leiter der Frauen- und Mädchenfußballabteilung bei der Spielvereinigung, warnte davor, Lindaus guten Ruf beim Frauenfußball zu beschädigen. Das sieht auch Schnober so: „Wer mich kennt, weiß, dass ich jedes Spiel gewinnen will. Ich bin mir der Bedeutung der Partie im Klaren und hoffe, dass wir uns mit einem Sieg aus der Regionenliga verabschieden.“