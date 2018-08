Mehrere Verstöße bei Buskontrolle festgestellt

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Beamte der Lindauer Grenzpolizei den Fernbus in Richtung Rom kontrolliert. Dabei konnten mehrere Verstöße nach dem Aufenthaltsgesetz, ein Sozialleistungsbetrug sowie Fahndungsnotierungen von Justizbehörden festgestellt werden, wie die Polizei mitteilt.

Ein 25-jähriger gambischer Staatsangehöriger händigte bei der Kontrolle seinen gambischen Reisepass und einen italienischen Aufenthaltstitel aus. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der junge Mann, nachdem ihm Asyl in Italien gewährt wurde, nachträglich auch ein Schutzersuchen in Deutschland gestellt hat und seit dem Sozialleistungen in Anspruch nimmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sozialleistungsbetrug wurde eingeleitet und die Ermittlungen dazu dauern an.

Weiterhin konnten ein 23-jähriger Pakistani, ein 27-jähriger Mann aus Eritrea sowie ein 55-jähriger Albaner lediglich gültige italienische Aufenthaltstitel, jedoch keine gültigen Reisepässe vorzeigen, weshalb jeweils ein Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts ohne Pass eingeleitet wurde.

Genau anders herum stellte sich der Sachverhalt bei einem 21-jährigen albanischen Staatsangehörigen dar, der einen gültigen Reisepass, jedoch keinen gültigen Aufenthaltstitel vorweisen konnte. Auch gegen den jungen Mann aus Albanien wurde ein Strafverfahren nach dem Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Letztendlich wurden noch ein 29-jähriger bulgarischer und ein 25-jähriger gambischer Staatsangehöriger im Fernbus festgestellt, welche von verschiedenen Justizbehörden in Deutschland zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren.