Mehrere Reisende wollen illegal über die Grenze

Beamte der Grenzpolizei Lindau haben am Montag zahlreiche Straftaten auf der A 96 festgestellt. Uniformierte und zivile Kräfte überprüften im Rahmen der Schleierfahndung den internationalen Autobahnverkehr.

Kurz nach Mitternacht wurde ein Fernbus auf der Route von Frankfurt/Main mit dem Fahrtziel Rom genauer überprüft. Ein 43-jähriger Afghane sowie eine 49-jährige Chinesin hatten nur bereits im Dezember 2019 abgelaufene Aufenthaltstitel aus Italien. Die beiden in Italien lebenden Reisenden wurden wegen unerlaubten Aufenthalts angezeigt.

Ein weiterer Fahrgast, ein 23-jähriger Albaner, zeigte zunächst seinen Reisepass vor, der ihn zu einem touristischen Besuch in Deutschland legitimieren würde. Da jedoch laut Einreisestempel diese Frist längst überzogen war, legte der junge Mann einen deutschen Aufenthaltstitel vor. Dieser war jedoch bereits 2018 abgelaufen, und eine Überprüfung im Polizeicomputer ergab, dass er zwar ehemals legal in Deutschland lebte, sich jedoch nicht mehr um eine Prüfung und Verlängerung seines Aufenthalts gekümmert hatte. Darüber hinaus wurde er zur Aufenthaltsermittlung gesucht, da er ohne jegliche Abmeldung untergetaucht war. Das deutsche Dokument wurde sichergestellt, und der jetzt nach Albanien zurückreisende Mann wurde angezeigt Alle drei Fahrgäste setzten ihre Fahrt Richtung Italien fort.

Vorläufig beendet war jedoch die Fahrt mit zwei vollgepackten Reisekoffern für den ebenfalls in diesem Fernbus sitzenden 49-jährigen Mauretanier. Laut vorgelegten Reisedokumenten lebt dieser seit geraumer Zeit als anerkannter Flüchtling in Italien und wurde auch durch die dortigen Behörden mit einem Flüchtlingspass ausgestattet. Eine genauere Recherche in den polizeilichen Systemen brachte jedoch zutage, dass er seit vergangenem Jahr mit abgeänderten Personalien in Mecklenburg-Vorpommern ein weiteres Asylverfahren vorgebracht hatte. Neben einer Freifahrkarte für den Nahverkehr Schwerin fanden die Beamten auch seine deutsche Aufenthaltsgestattung für das Asylverfahren und stellten sie sicher. Der Mauretanier entschied sich letztlich dafür, auf sein Asylbegehren in Deutschland zu verzichten. Nach einer Anzeigenaufnahme setzte er in den frühen Morgenstunden seine Heimreise in den Süden fort.

In den frühen Abendstunden, kontrollierte die Grenzpolizei Lindau einen von Bregenz her kommenden italienischen Kleinlaster. Als Fahrer war ein in Italien lebender Rumäne geschäftlich zwischen Italien, Österreich und der Schweiz unterwegs. Als Helfer er sich einen ebenfalls in Italien lebenden 27-jährigen Gambier engagiert. Dieser konnte zwar seinen nationalen Reisepass vorzeigen, aber sein italienischer Aufenthaltstitel war seit September abgelaufen. Da hier die Heimreise nach Italien gesichert war, erlaubten die Beamten nach Anzeigenaufnahme die Weiterfahrt auf direktem Weg nach Italien.

Als Abschluss erwischte eine Zivilstreife einen Bulgaren in der Nähe von Lindau. Sein Heimatland hatte den 44-Jährigen wegen diverser Straftaten im Europäischen Fahndungsraum zur Kontrolle ausgeschrieben. Diese stellte einen Zusammenhang zwischen einem Fahrzeug mit britischen und einem mit bulgarischem Kennzeichen her. Beide Autos wurden überprüft und die allesamt aus Osteuropa stammenden Insassen kontrolliert. Über das Bundeskriminalamt werden die Erkenntnisse auf direktem Wege weitergeleitet.

Ebenfalls auf der Autobahn, auf dem Kontrollstreifen bei Sigmarszell wurde ein aus Rumänien stammendes Fahrzeug angehalten, nachdem es zuvor über die Grenze von Österreich eingereist war. Bei dem Abgleich der Daten des 35-jährigen Fahrers mit dem Polizeilichen Fahndungssystemen konnten neben einer bereits bekannten Straffälligkeit auch eine aktuelle Ausschreibung der Staatsanwaltschaft aus München festgestellt werden. Die dortige Verfolgungsbehörde und das zugehörige Kommissariat der Kriminalpolizei ersuchten um die Erhebung des aktuellen Aufenthalts. Der Beschuldigte füllte die notwendigen Formulare für die juristische Abarbeitung aus.