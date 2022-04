Mehrere Ladendiebe werden auf frischer Tat ertappt

Bei der Lindauer Polizei Lindau sind am Wochenende mehrere Fälle von Ladendiebstahl angezeigt worden. Zuerst ist sie am Freitagabend zur Unterstützung in den Lindaupark gerufen worden. Dort waren zwei 15-jährige Mädchen beim Diebstahl von jeweils einem hochwertigen Parfum erwischt worden, teilt die Polizei mit.

Die beiden wurden zur Abklärung des Sachverhalts und anschließenden Übergabe an die Eltern auf die Dienststelle gebracht. Nach der Vernehmung im Beisein der Eltern konnten beide Mädchen die Dienststelle wieder verlassen. Neben einem Hausverbot in dem Drogeriegeschäft sowie im Lindaupark erwartet die beiden nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

45-Jähriger steckt Whiskey, Spielzeug und Hose ein

Ein 45 Jahre alter Mann ist am Samstag gegen 14.20 Uhr. beim Ladendiebstahl im Feneberg erwischt worden. Laut Polizei beobachtete der Ladendetektiv, wie er eine Flasche Whiskey und Spielzeug in der Jackentasche verschwinden ließ.

Bei der anschließenden Durchsuchung stellte die Polizei fest, dass er unter seiner Jeans eine zweite Hose trug. An ihr befand sich noch das Etikett eines Bekleidungsgeschäfts im Lindaupark. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war auch die Hose gestohlen. Der Mann muss laut Polizei mit mehreren Anzeigen wegen Ladendiebstahl rechnen.

Außerdem wurde um 16.50 Uhr wurde im Müllermarkt in der Kemptener Straße eine 13-jährige Schülerin dabei beobachtet, wie sie die Verpackung einer Handyhülle aufriss und einsteckte. Das Mädchen wurde nach der polizeilichen Aufnahme an ihre Eltern übergeben.