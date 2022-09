Mehrere Brandalarme beschäftigen die Lindauer Feuerwehr

Kräfte der Lindauer Feuerwehr mussten am selben Tag gleich zwei Mal zur selben Adresse ausrücken. Das schreibt Stadtbrandinspektor Max Witzigmann in einem Bericht.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag, um 23.42 Uhr, als auch am Donnerstagvormittag um kurz nach neun haben Anwohner ein akustisches Warnsignal in einer Wohnung in der Friedrichshafener Straße wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt.

Nach Eintreffen der Feuerwehrkräfte wurde die Wohnung im ersten Obergeschoss von außen auf Anzeichen eines Brandes kontrolliert. Über eine Leiter gingen die Einsatzkräfte auf einen Balkon vor. Durch ein Fenster sahen die Einsatzkräfte den ausgelösten Melder, ein Brandereignis konnten sie aber definitiv ausschließen. Nachdem weder Feuer oder Rauch festzustellen waren, konnten die Einsätze jeweils nach 40 Minuten ohne weiterem Eingreifen abgeschlossen werden. Eine Streife der Polizei war mit im Einsatz.

Bereits am Dienstagabend um kurz nach 18 Uhr ging eine Brandmeldung in einem Hotelbetrieb im Inselgraben bei der Integrierten Leitstelle Allgäu ein. Nach der Erkundung konnte rasch Entwarnung gegeben werden, Wasserdampf hatte den Täuschungsalarm verursacht. Etwa 30 Minuten dauerte der Einsatz. Im Einsatz waren die Löschgruppe Altstadt, sowie der Löschzug Hauptwache.