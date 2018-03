Mehr als nur ein Funken Feuer

Meterhohe prasselnde Feuertürme brennen am Wochenende in den Gemeinden: die Funkenfeuer. Sogenannte Funkenteams erhalten den uralten Brauch in vielen Orten am bayerischen Bodensee. Ursprünglich sollte das Feuer den Winter vertreiben: Sehnsüchtig erwarteten die Menschen das Frühjahr. Heute freuen sich Organisatoren und Besucher auf das Fest.

In Heimholz wollen rund 30 Helfer gesammelte Christbäume, Einwegpaletten und Holzreste alter Stadl aus der Landwirtschaft aufschichten. „Ich hoffe auf sieben Meter“, Gallus Halder sagt Koordinator des Funkenteams. Auf den Feuerturm wird meist eine Stoffhexe gesetzt, die mit verbrannt wird. Ortsheimatpfleger in Niederstaufen, Wolfgang Sutter, hat dafür folgende Erklärung: „Die Menschen wollten den Winter vertreiben, mit allen Geistern, die sie geängstigt haben.“ Dafür haben sie eine Figur gebraucht, wobei die Hexenkultur ihnen nah war.

In der Region ist das Funkenfeuer erstmals im Ratsprotokoll der Stadt Lindau von 1650 urkundlich erwähnt, weiß der ehemalige Stadtarchivar Werner Dobras. Der Antrag der Reutiner auf ein Feuer wurde allerdings damals vom Gremium noch abgelehnt. Der Brauch geht jedoch noch weiter zurück. „In Zeiten der Pest (Mitte des 14. Jahrhunderts) haben die Einödbauern zu Frühjahrsbeginn ein Feuer gemacht, um ihren Nachbarn zu zeigen, dass sie den Winter überlebt haben“, erklärt Dobras.

Früher fieberten die Menschen dem Frühjahr entgegen, da die Lebensmittel knapp wurden und viele unter Vitaminmangel litten, sagt Sutter. Vor allem Alte und Kranke starben daher häufig im Winter. Heute habe das Funkenfeuer den Charakter eines Dorffests. Die Tradition wird liebevoll erhalten, aber auch an die Bedürfnisse der Menschen angepasst. „Ich erinnere mich, dass der Funken in Niederstaufen in meiner Kindheit auf dem Kreuzberg war“, erzählt Sutter. Die Kinder hätten damals in Leiterwagen Holz erbettelt. Das ganze Brennholz wurde auf die Erhebung geschleppt. Inzwischen werde seit vielen Jahren der Funke in der Ebene aufgebaut, wo Lastwagen und Geräte einfach zufahren können.

Außerdem wird der traditionelle Funkensonntag in vielen Gemeinden nicht mehr gefeiert. „Früher konnten sich etwa Landwirte ihre Arbeit noch frei einteilen“, erzählt Sutter. Inzwischen sei der Samstagabend für Arbeit und Schule am nächsten Tag praktikabler geworden. Auch die Hergensweilerer feiern dieses Jahr zum ersten Mal den Funken am Samstag. Johannes Schneider vom Funkenteam erklärt: „Die Nacharbeiten am nächsten Tag sind unter der Woche schwierig.“ Am Sonntag hingegen hätten viele Zeit. Außerdem könnten auch Schulkinder am Samstag länger am Fest teilhaben.

Am Freitag bauen die Feuerwehrleute in Hergensweiler den Turm auf. Dem Brauch nach versuchen umherziehende Jugendliche den Turm über Nacht abzubrennen. In dem Fall müsste das Fest am nächsten Tag ausfallen. Damit das nicht passiert, sollen fünf Feuerwehrleute den Turm bewachen. Frieren müssen die Wächter aber nicht, sie dürfen in einem beheizten Anhänger mit Plexiglasscheibe sitzen. „Von dort drin haben sie einen guten Überblick“, sagt Schneider.

Neue Funkenhütte in Heimholz

Besonders viel Aufwand beim Wachen betreibt das Funkenteam in Heimholz. „Über mehrere hundert Meter wird das Gelände ausgeleuchtet“, sagt Halder. Damit soll verhindert werden, dass, wie vor ein paar Jahren, der Turm entzündet wird. Nur gerade so konnte das Team damals verhindern, dass er abbrannte. Dieses Jahr hat das Heimholzer Funkenteam etwas Besonderes vorbereitet: Die Ehrenamtlichen haben in Eigenleistung eine Funkenhütte zur Bewirtung ihrer Gäste gebaut. Schon ein halbes Jahr vor dem Fest haben sie daran gewerkelt.

Die Funkenfeuer rund um Lindau sind an folgenden Terminen:

In Weißensberg ist am Sonntag ab 18 Uhr Treffpunkt hinter der Schulsportanlage. Der Eisstockschützenclub bietet Würstle und Most sowie selbstgebackene Funkenküchle an.

Das Funkenteam in Sigmarszell-Niederstaufen lädt bei jedem Wetter am Samstag ab 19 Uhr ein. Am Landmaschinen Karg Richtung Leiblach, am Ende der Pfarrer-Wolfgruber-Straße wird gemeinsam gefeiert. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt.

In einer neuen Funkenhütte am Schlachters in Sigmarszell-Heimholz bewirtet das Funkenteam Besucher mit Getränken, Steaks und Bratwürsten. Beginn ist am Samstag ab 18.30 Uhr. Die „Hurahagel Musik“ sorgt für Unterhaltung.

In Hergensweiler lädt das Funkenteam am Samstag ab 17 Uhr ein. Der Funken wird ab 19 Uhr am Unterösch angezündet. Bei Regen stellt das Funkenteam ein kleines Zelt auf. Es gibt Glühmost und Funkenringe.

Auf dem Bodolzer Hoyerberg (an der Straße „Auf der Egg“) geht es am Sonntag ab 18.30 Uhr mit dem Funken los. Die BCB-Jugendabteilung und die Gymnastikdamen organisieren das Fest. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützt die Vereine.

In Wasserburg startet der Funken am Samstag ab zirka 18 Uhr im Birkenried. Die Wasserburger Feuerhexen verpflegen alle Zuschauer wie üblich.

In Achberg wird am Sonntag auf der Wiese gegenüber von der Siggenreute 1 gefeiert. Den Beginn des Funkens haben die Organisatoren Bauhof und Landjugend bisher nicht festgelegt. (lz)