Mehr als die halbe Mannschaft trifft

Am Ende war nicht nur Lindaus Trainer Achim Schnober begeistert, Lob gab es sogar vom Fachpublikum: Lindaus ehemaliger Erfolgstrainer der Männer, Ralph Konrad, sagte nach dem Spiel: „Was ich heute gesehen habe, war Fußball vom Feinsten. So viele Tore, ob herausgespielt oder Kunstschüsse in den Winkel, das sieht man selten – auch im Männerfußball nicht. Und zu Neuzugang Natascha Corominas kann man der SpVgg Lindau nur gratulieren, war sie für mich doch die überragende Spielerin auf dem Platz.“

Die Liste der Lindauer Torschützinnen beim 14:0-Sieg gegen den SV Oberndorf ist lang: Nachdem die SpVgg bereits nach drei Minuten durch Louisa Schediwy mit 1:0 in Führung ging, erhöhte Kim Roitner mit einem Doppelschlag auf 3:0. Die weiteren Treffer bis zur 7:0-Halbzeitführung erzielten Verena Schmid, zweimal Annika Stohr und Gästespielerin Seeger mit einem Eigentor.

Torverhältnis: 19:0

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielverlauf. Die SpVgg Lindau drückte die Gäste weiter in ihre eigene Hälfte. Nachdem Annika Stohr einen Foulelfmeter verwandelte und Roitner einen weiteren Treffer erzielte, erhöhte Adela Gibasova mit einem Traumtor aus 30 Metern in den Winkel auf 10:0. Das 11:0 erzielte Natascha Corominas. Sie war es auch, die das 12:0 schoss: Ein Traumtor, bei dem sie den Ball aus halblinks zwanzig Meter vor dem Tor in den Winkel zirkelte. Nachdem Gästespielerin Preußer den Ball zweimal nach Eckball von Veronika Gibasova ins Tor abfälschte, stand es beim Schlusspfiff 14:0.

Einziger Wermutstropfen aus Lindauer Sicht ist die Gelb-Rote Karte für den zweiten Neuzugang, Justyna Trzaskowski, in der 88. Minute wegen Reklamierens. Somit muss Trzsaskowski am kommenden Wochenende beim Spitzenspiel beim SV Granheim pausieren.

Mit drei Siegen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 19:0 Toren führt die Lindauer Mannschaft momentan die Tabelle der Landesliga an. „Wenn wir komplett sind, brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken. Heute haben wir uns für das harte Training in der Vorbereitung belohnt. Meine Mannschaft war dem Gegner in läuferischer Hinsicht haushoch überlegen“, so Trainer Schnober nach Schlusspfiff.