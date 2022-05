Mehr als 100 Zuschauer sehen „Matilda“ auf der Hinterbühne

Die Abschlussaufführung des Jugendclubs am Lindauer Theater hat am Sonntag weit mehr als 100 Zuschauer unterhalten und auch nachdenklich gemacht: Das Stück „Matilda“ – frei nach Roald Dahl in einer Bearbeitung von Ainhoa Guerrero – handelt vom Mut, sich gegen Ungerechtigkeiten aufzulehnen. Und von der Mühe, die es kostet, auch gegen den Willen der eigenen Eltern das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Theaterpädagogin Anja Lorenzen hat diese Entwicklungsreise inszeniert und die Spielfreude der acht Mädchen und eines Jungen auf der Hinterbühne des Stadttheaters zum Leuchten gebracht. Dass sich so viele Menschen für das Stück interessiert haben, mag auch daran liegen, dass die Theaterpädagogik wegen der Pandemie so lange hat pausieren müssen. Umso lebendiger, bunter, lustiger und berührender gelang die Aufführung, die viel Applaus bekam, was die Akteure für die lange Vorbereitungszeit seit November entschädigte.