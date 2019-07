Mehr als 100 Kinder schlagen ihre Zelte neben der Burgruine Schellenberg auf

Seit 17 Jahren organisiert die katholische Dekanatsjugend zu Beginn der Sommerferien ein Zeltlager für Kinder auf dem Schellenberg in Liechtenstein. Auch in diesem Jahr verbringen wieder über 100 Teilnehmer eine Woche auf dem romantischen Lagerplatz direkt neben der Burgruine Schellenberg. Der strömende Regen zu Beginn des Lagers tat der Stimmung der Kinder keinen Abbruch. Schon bald waren alle Kinder voll bei der Sache bei verschiedenen Workshops zum Thema „Wir in Bayern“. Vom Basteln von Dirndltaschen und Sepplhüten über Specksteinarbeiten bis hin zur Gestaltung von T-Shirts mit Bayern-Motiven war für jeden etwas dabei, schreibt die Dekanatsjugend. In den kommenden Tagen wird das Thema „Bayern“ in verschiedenen Workshops vertieft: etwa beim Bayernlauf oder beim Oktoberfest. Foto: Dekanatsjugend