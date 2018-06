„Meet and Greet“ mit Miss Germany zu gewinnen

Die Lindauer Zeitung verlost dreimal zwei „Meet and Greet“-Tickets für ein exklusives Treffen mit der amtierenden Miss Germany Anahita Rehbein. Das „Meet and Greet“ findet am Freitag, 15. Juni, um 15 Uhr im Schuhhaus Acca 44 auf der Lindauer Insel statt.

Anahita Rehbein, die aus Sigmaringen kommt, wurde im vergangenen Sommer in Lindau zur Miss Bodensee gekürt. Danach wurde sie Miss Baden-Württemberg und qualifizierte sich damit für das deutschlandweite Finale zur Wahl der Miss Germany. Die 23-jährige Studentin setzte sich bei der Wahl im Europa-Park in Rust gegen 21 Konkurrentinnen durch und holte sich den Titel.

Die Mutter der 23-Jährigen lebt in Lindau und führt dort das Schuhgeschäft in dem auch das „Meet and Greet“ stattfindet.