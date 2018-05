Meerschweinchen-Trio braucht viel Platz

Die drei Meeschweinchen mit den Namen „Zaba, Haba und Foxi“ wurden im vergangenen Dezember im Tierheim abgegeben. „Foxi“ ist im August 2017 geboren und ein kastrierter Bock. Die beiden Geschwister „Haba und Zabib“ sind unkastrierte Damen und im letzten Oktober geboren. Für das Trio, das auch einzeln vermittelt werden kann, wird ein großzügiger Platz gesucht, an dem sie sich gut einleben können. Vom Charakter her sind die Nager noch etwas schüchtern. Im Sommer würden sich die Meerschweinchen zudem über ein Auslaufgehege im Garten freuen. Wer sich für den ein oder anderen interessiert, kann sich mit dem Tierheim Lindau unter Telefon 08382 / 723 65 in Verbindung setzen. Weitere Infos rund ums Tierheim gibt es unter www.tierheim-lindau.de (erne)