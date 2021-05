Meerschweinchen suchen ein Zuhause

Die drei Meerschweinchen Wilma, Pebbles und Pearl befinden sich seit Mitte März im Tierheim. Die Jungtiere Pebbles und Pearl wurden am 18. April im Tierheim geboren. Mutter Wilma ist im September 2020 auf die Welt gekommen. Die drei „Mädels“ suchen nun ein artgerechtes Zuhause in dem sie genügend Platz zum Verstecken und Spielen haben. Die fitten und aufgeweckten Nager lieben neben Löwenzahn auch ein paar naturbelassene Äste zum Nagen. Karotten und Salat werden nie verschmät. Im Sommer würden sie sich über ein Auslaufgehege im Garten freuen. Wer sich für die Meerschweinchen interessiert, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Telefon (08382) 72365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter: www.tierheim-lindau.de