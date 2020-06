Meerschweinchen suchen ein neues Zuhause

Meerschweinchen Capri wurde trächtig in einem Karton ausgesetzt. So kam sie ins Tierheim und gebar am Ende April fünf Junge. Die Kinder sind schwarz-weiß und schwarz. Die Böcke sind bereits kastriert und können somit ohne Probleme zu Damengesellschaft vergeben werden. Mutter Capri ist etwa eineinhalb Jahre alt. Die aufgeweckten Nager lieben Löwenzahn, Karotten und Salat. Im Sommer würden sie sich über ein Auslaufgehege im Garten freuen. Wer sich für eines oder mehrere der handzahmen Meerschweinchen interessiert, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau in Verbindung setzen unter der Nummer 08382 / 72 3 65. Foto: Erika Nerb