Medienkompetenzen müssen vermittelt werden

Smartphones sind aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Längst sind die Geräte weit mehr als nur mobile Telefone. Mit ihnen werden Fotos gemacht, Videos gedreht oder angeschaut, die neuesten Hits gehört, Nachrichten mit Freunden ausgetauscht, im Internet recherchiert, Spiele gespielt und vieles mehr. „Oft kommen Eltern in die Erziehungsberatung und sehen das Thema Mediennutzung ihrer Kinder und Jugendlichen sehr technokratisch“, berichtet Chris Wilhelm von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Lindau in einer Pressemitteilung. „Ihre Frage lautet dann meist: Wie viele Minuten sind denn nun genug pro Tag? Doch gerade weil das Smartphone heute so ein vielfältiges Gerät ist, sind allgemeingültige Regeln für dessen Nutzungsdauer schwierig aufzustellen.“

Stattdessen ist es der KJF-Erziehungsberaterin wichtig, bei den Eltern Verständnis für die junge Generation zu vermitteln: „Sie tun heutzutage nichts anderes als auch die Generationen zuvor – sie hören Musik, fotografieren, schreiben sich mit ihren Freunden, spielen – nur tun sie das heute eben alles gebündelt mit einem Gerät“, erklärt Chris Wilhelm. „Darum ist ein genereller Smartphone-Entzug als Strafe auch so gravierend, weil alle Lebensbereiche lahmgelegt werden.“

Allgemein empfohlene Richtwerte für eine tägliche Mediennutzung sind ihrer Erfahrung nach weit jenseits dessen, was in der Realität stattfindet. Darum ist Chris Wilhelm der Meinung: Ziel der Erziehung sollte sein, dass Kinder eine Ausgewogenheit in ihrem Alltag erleben – dazu gehören neben der Schule auch reale soziale Kontakte, körperliche Bewegung, verschiedene Freizeitaktivitäten und ausreichender Schlaf. Innerhalb dieser Mischung gehört die Mediennutzung in einer Balance dazu. „Eine solche Au“Sisgewogenheit finde ich wichtiger, als die Frage, ob der Nachwuchs 15 Minuten länger ins Handy schaut, als man eigentlich vereinbart hat. Schließlich macht es auch einen Unterschied, ob er gerade seit zwei Stunden in einer Videokonferenz des Jugendparlaments seiner Gemeinde einen neuen Skateplatz plant oder ein Computergame spielt“, so die KJF Erziehungsberaterin.

Außerdem sei es laut Chris Wilhelm wichtig, dass Eltern ihrem Nachwuchs von Anfang an Medienkompetenzen vermitteln. Schließlich würde man Kindern auch die Regeln im Straßenverkehr erklären und mit ihnen üben, bevor man sie das erste Mal alleine zur Schule radeln lässt. Daher sieht die KJF Erziehungsberaterin es auch als pädagogischen Auftrag, Kinder und Jugendliche für Gefahren und Risiken der Mediennutzung zu sensibilisieren. Medienkompetenz umfasst verschiedene Aspekte, zum Beispiel die Kompetenz, einschätzen zu können, welche verlässlichen Quellen etwa für die Recherche für Schularbeiten genutzt werden sollten. Ebenso brauchen Jugendliche aber auch ganz praktisches, technisches Wissen, etwa dazu, wie sie ihre Privatsphäre in sozialen Medien schützen.

Die Erziehungsberaterin hat konkrete Tipps zum Thema Mediennutzung:

Sich aktiv informieren: Um dem Nachwuchs die oben genannte Medienkompetenzen vermitteln zu können, müssen sich Eltern selbst informieren und auf dem Laufenden bleiben. Zum Beispiel bieten Elternabende in Schulen oder Vorträge von Erziehungsberatungsstellen gute Möglichkeiten.

Medienfreie Zeiten festlegen: Leichter als Mediennutzungszeiten festzulegen, ist es laut der KJF Erziehungsberaterin medienfreie Zeiten zu vereinbaren. Sehr gut dazu geeignet sind beispielsweise gemeinsame Mahlzeiten, während derer der Fernseher ausgeschaltet bleibt und alle Familienmitglieder – also auch die Erwachsenen – ihre mobilen Geräte weglegen.

Im Gespräch bleiben: Wo bewegt sich unser Nachwuchs eigentlich in der digitalen Welt und warum? Eltern sollten sich damit auseinandersetzen – ohne die Kinder und Jugendlichen dabei zu überwachen. Besser ist es, Interesse dafür zu zeigen, was die jungen Menschen fasziniert und warum.

Auf Warnsignale achten: Natürlich können Medien ebenso wie auch Nikotin oder Drogen süchtig machen. Ein wichtiges Kriterium bei allen Süchten: Es kommt mit der Zeit zu einem gewissen Kontrollverlust und dieser hat Auswirkungen auf den Alltag. Warnsignale können sein: gravierend schlechtere Schulleistungen, sozialer Rückzug, Vernachlässigung anderer Aktivitäten wie etwa des Trainings im Sportverein oder Formen von Entzugserscheinungen wie Anspannung oder Wut, wenn man damit aufhören soll.

Die Chancen sehen: Die Digitalisierung bietet viele neue Möglichkeiten. Eltern dürfen auch die Chancen darin sehen, wenn ihre Kinder damit aufwachsen.