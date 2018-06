Mediencoaches sensibilisieren Mitschüler

Das Valentin-Heider-Gymnasium geht neue Wege in der Cybermobbing-Prävention. Darüber informiert die Schule in einer Pressemitteilung.

Rund ein Drittel aller deutschen Schüler war schon einmal Opfer von Cybermobbing, einer Form des digitalen Mobbings, das aus einem Smartphone ein „smart weapon“ macht, wie etwa die Experten der internationalen Studie Arag Risk Survey betonen. Man spricht von „Cybermobbing“, wenn Täter per Handy oder Computer ihre Opfer über einen längeren Zeitraum bewusst bloßstellen, beleidigen oder bedrohen. Cybermobbing unterscheidet sich von Mobbing also insofern, als dass die Täter meist anonym bleiben und damit die Belästigungen nicht selten noch extremer ausfallen.

Ursprünglich als Idee auf der SMV Hütte von Schul- und Klassensprecher geboren, entwickelten Streitschlichter und Mitglieder des Arbeitskreises „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ einen Workshop, bei dem Schüler Schüler nach dem „Peer-to-peer“ Prinzip schulen. „Wir wollen dabei für die Problematik sensibilisieren“, meint Schulpsychologin Kathrin Sauter.

„Kettenbriefe lösen oft große Ängste aus, das Handy vibriert die ganze Nacht und, für uns erstaunlich, sehen viele Kinder die WhatsApp Gruppen als Belastung“, betont auch die Verbindungslehrerin Michaela Kröll. Gemeinsam mit einem erfahrenen Lehrerteam schulten in diesem Jahr 25 Mediencoaches über 100 Sechstklässler in mehreren Modulen zu Mobbingstrukturen, rechtlichen Grundlagen und auch zu Hilfemöglichkeiten. Die bunt gemischte Gruppe aus Schülern von der 7. bis zur 12. Jahrgangstufe bekam ein sehr positives Feedback. „Mir ist klar geworden, wie schnell man in so etwas reinrutscht“, meinte etwa der 11-jährige Louis. „Der Vorteil der Mediencoaches am VHG ist, dass es sich um ein sehr nachhaltiges Konzept handelt, das mit unterschiedlichsten Übungen und Aktivitäten die Schüler da abholt, wo sie stehen“, meint auch Unterstufenbetreuerin Marita Ludwig. Ein Schlüsselelement ist dabei auch die Elternarbeit. Im Rahmen eines Elternabends stellten Schüler und Lehrer den Eltern gemeinsam ihr Konzept vor. Danach standen mit Mark Hills und Manuel Hofherr zwei Experten auf dem Gebiet der Präventionsarbeit den Eltern Rede und Antwort. Die beiden Jugend- und Heimerzieher der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters des ZfP Ravensburg, die beide eine Ausbildung zum Medienpädagogen absolviert haben, nützten die Gelegenheit, ihre Herangehensweise in der Weissenau zu erläuterten und den Eltern Tipps zu geben, wo sie selbst ansetzen können.

Man kann davon ausgehen, dass Cybermobbing in unserer zukünftigen Lebenswelt, auch die der Erwachsenen, ein noch größeres Problem darstellen wird, als es bereits jetzt schon ist. Umso wichtiger erscheint vor diesem Hintergrund die engagierte Arbeit der Schülerinnen und Schüler am VHG. (lz)