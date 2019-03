Medaillenregen für Heinz Angele bei Titelkämpfen

Mit Doppelgold im Super-G und Slalom sowie der Silbernen beim Riesenslalom ist der 76-jährige Heinz Angele von den nationalen Master-Meisterschaften aus Ruhpolding überaus erfolgreich zurückgekehrt. Auf dem Gelände am Unterberg mit einer tief durchgefrorenen Schneeauflage ging der Senior der Skiabteilung des ESV Lindau nach rund zweijähriger Wettkampfpause für deutsche Titelkämpfe in den einzelnen Wertungsklassen voll motiviert an den Start.

Nach körperlichen Rückschlägen in jüngster Vergangenheit testete Angele seine Form beim Hallenevent mit zwei Slaloms im France-Open mit den Rängen zwei und drei seiner Altersklasse (AK) 75 im November erfolgreich. Für die notwendige Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Megeve (Frankreich) Mitte März holte der Lindauer in Bischofswiesen im Germany-Masters-Weltcup den vierten Slalomrang.

Beim dortigen Riesentorlauf scheiterte er nach der Hälfte des Parcours zwar etwas kläglich. Nach Gesprächen schloss er weitere Renneinsätze bis zu den Weltcupfinales im April in Göstling-Hochkar (Österreich) inklusive der WM-Teilnahme nach dreijähriger Abstinenz schlussendlich aus. Zum vorzeitigen Saisonabschluss sollten die drei Einsätze in Ruhpolding für den Lindauer zum finalen Highlight werden.

Die Königsklasse im Sprint Super-G in zwei Durchgängen als Auftakt gewann Heinz Angele mit Siebenhundertstelsekunden Vorsprung hauchdünn und wurde so mit Gold belohnt. Im Riesentorlauf reichte es – mit sechs Zehntelsekunden Rückstand zur Bestmarke – etwas überraschend sogar noch zu Silber. Beim abschließenden Slalom, seiner Lieblingsdisziplin, war der Lindauer Senior im Vorfeld favorisiert. Nach zwei Durchgängen über die mit 60 Toren gesetzte Rennstrecke hatte er die Gesamtbestzeit aufzuweisen.

Diese weitere Goldmedaille könnte für den 76-Jährigen nun der vorläufige Abschied einer für ihn langen Wettkampfphase bedeuten. Trotz Bedenken will Heinz Angele auf die Teilnahme bei der Masters-WM im Super-G wie auch beim Slalomwettbewerb verzichten.