Maxjoseph spielt im Zeughaus

Mit Maxjoseph gastiert am Freitag, 25. Juni, eine noch weitgehend unbekannte Band im Bereich der sogenannten progressiven Volksmusik im Lindauer Zeughaus. Die vier jungen Musiker von Maxjoseph verwirklichen dabei ihre ganz eigene Vorstellung von Volksmusik, so der Veranstalter. Traditionen werden aufgeweicht, damit neue Formen und außergewöhnliche Ideen entstehen können. Durch die besondere Instrumentierung mit Florian Mayrhofer an der Tuba, Georg Unterholzner an der Gitarre sowie Andreas Winkler und Josef Steinbacher an zwei Steirischen Harmonikas werden neue Klangfarben entdeckt und Kompositionen geschaffen. Volksmusikelemente verbinden sich mit Jazzharmonien, klassische Musik wird mit pulsierenden Rhythmen belebt und Vertrautes mit Fremdem vermischt. Vieles erinnert bei der Band an Herbert Pixner. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Personalisierte Karten zu 16 Euro, ermäßigt 13 Euro, gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark, sowie unter www.zeughaus-lindau.de und reservix.de, Restkarten gibt es an der Abendkasse. Am Abend herrscht FFP2-Maskenpflicht und gegebenenfalls eine „3G“-Nachweispflicht (getestet, geimpft genesen). Foto: Elsner Fotografie