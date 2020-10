„Maximal blöd gelaufen“: Wie die Lindau Islanders mit der Quarantäne-Situation umgehen

Am Mitwochabend hat der Deutsche Eishockey-Bund den Spielplan für die Oberliga-Saison bekanntgegeben. Die Lindau Islanders starten am Freitag, 6. November, mit einem Auswärtsspiel beim Höchsstadter EC. Am Sonntag, 8. November, folgt das erste Heimspiel gegen Aufsteiger HC Landsberg Riverkings.