Maxi Schafroth erzählt von der „Faszination Bayern“

Der Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth kommt auf Einladung des Vereins „Dorfleben Roggenzell“ am Freitag, 8. März, in die Festhalle Neuravensburg. Ab 20 Uhr erzählt er von der „Faszination Bayern“.

Karten für den unterhaltsamen Abend kosten im Vorverkauf 23 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Tickets sind erhältlich bei der Buchhandlung Natterer in Wangen, im Lindaupark , in der Marienapotheke Neuravensburg sowie im Musikhaus Lange in Ravensburg. wie der Veranstalter mitteilt, kommt der Erlös der Benefiz-Veranstaltung dem Projekt „Wärmestube Schongau“ der evangelischen Diakonie Herzogsägmühle und dem Projekt „Udayan Care“ in Indien zugute.