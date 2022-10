Maxi Pongratz spricht über „Meine Ängste“

Maxi Pongratz ist ein alter Bekannter im Lindauer Zeughaus. Früher mit seiner Band Kofelgschroa, jetzt solo unterwegs, ist er am Samstag, 29. Oktober, wieder zu Gast auf der Lindauer Bühne. Mitgebracht hat er sein zweites Soloalbum „Meine Ängste“.

Es ist eine Liebeserklärung an die ureigenen (engsten) Ängste und aktueller denn je. Es ist aber auch eine Auseinandersetzung mit der selten ordentlichen, häufiger chaotischen Frage danach, wer man eigentlich ist – oder zumindest sein will. Jeder Mensch kommt ja irgendwo her. Und er stellt Fragen, die wir selten beantworten können. Aber schön, dass sie jemand stellt.

Maxi Pongratz, Akkordeonspieler, Texter, Liedschreiber ist ein Pendler zwischen dem großen Ganzen und dem oft übersehenen, wunderlichen Kleinen. Pongratz hat Apfelstrudel im Hofbräuhaus gebacken, die Kandahar-Ski-Abfahrt für den Weltcup präpariert und war später ein Bruder Jesu bei den Passionsspielen 2010 in Oberammergau. Einen Abschluss für klassisches Akkordeon hat er dann nicht mehr gebraucht, Maxi Pongratz’ Weg war die Musik. Und immer wieder bringt ihn dieser Weg ins Zeughaus auf der Lindauer Insel, teilen die Veranstalter in einer Ankündigung mit. Wunderbare Klang-Preziosen, unterstützt von Theresa Loibl an der Tuba.

Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.15 Uhr. Karten zu 21 Euro, ermäßigt 18 Euro gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark, sowie unter www.zeughaus-lindau.de und reservix.de; Restkarten stehen eventuell an der Abendkasse zum Verkauf.