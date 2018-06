Max Geissler-Hauber wird zweimal Bayerischer Meister

Guten Skisport hat es am vergangenen Wochenende am Alpinen Trainingszentrum Allgäu (ATA) zu sehen gegeben. Dort wurden die bayerischen Schülermeisterschaften im Slalom und Riesenslalom ausgetragen. Fünf aktive oder ehemalige Mitglieder des Regionalteams Westallgäu nahmen daran teil. Diese machten zum Teil mit herausragenden Erfolgen auf sich aufmerksam.

Für die Titelkämpfe qualifiziert waren, wie mitgeteilt, die 51 besten Mädchen und 71 besten Buben der Jahrgänge 2002 bis 2005 aus Bayern, in der Wertung gab es keine Unterschiede zwischen den Altersklassen U14 und U16.

Am Samstag beim Riesenslalom wurde der gesamte Hang des eisigen und steilen Geländes für das Rennen ausgeflaggt. Das bedeutete 315 Meter Höhenunterschied und Laufzeiten von rund einer Minute. Hierdurch fuhren die Teilnehmenden auf Weltcupniveau, die jungen Rennläufer kamen technisch und konditionell an ihre Grenzen. Davon nicht beeindrucken ließ sich Max Geissler-Hauber (Jahrgang 2002/SC Thalkirchdorf): Er legte im ersten Durchgang mit Sechszehntelsekunden Vorsprung den Grundstein für den Sieg, verteidigte ihn im zweiten Durchgang souverän und darf sich somit bayerischer Meister nennen. Severin Bernhard (2004/SCB Lindau) kam bei seiner ersten „Bayerischen“ auf Rang 37, Kim Marschel (2004 jetzt SV Hindelang) erfuhr Rang 19. Felix Lindenmayer (2002/TSV Heimenkrich) und Viktoria Lummer (2003/SV Maierhöfen-Grünenbach) schieden im zweiten Durchgang aus. Bayerische Meisterin bei den Mädchen wurde die derzeitige Seriensiegerin Sophia Zitzmann (Jg 2003/ SC Gaissach bei Lenggries) mit Bestzeit in beiden Durchgängen und einem Vorsprung von zwei Sekunden.

37 Skiläufer scheiden aus

Am nächsten Tag gab es einen anspruchsvollen, jedoch sehr fairen Slalom zu bewältigen, trotzdem schieden 37 Läufer aus. Max Geissler-Hauber konnte sich im Vergleich zum Vortag nochmals steigern: Mit Bestzeiten in beiden Durchgängen und einem Vorsprung von rund drei Sekunden holte er sich den zweiten Titel. Felix Lindenmayer lag nach dem ersten Durchgang auf Rang 14, riskierte dann alles und kam mit der zweitbesten Zeit im zweiten Lauf auf den fünften Gesamtrang. Severin Bernhard steigerte sich auf Platz 30. Viktoria Lummer war im Durchgang zwei stark unterwegs, schied jedoch kurz vor dem Ziel aus. Kim Marschel trat verletztungsbedingt nicht an. Vortagessiegerin Sophia Zitzmann war auch im Slalom nicht zu schlagen und holte sich den zweiten Titel mit Bestzeiten in beiden Durchgängen.

Zum Abschluß wurde am Montag noch der Mannschaftsparallel-Slalom ausgetragen. Hier gewann das Team Werdenfels vor dem Team München, auf Platz drei landete das Team Allgäu. (lz)