Matze ist noch ein bisschen schüchtern

Der zierliche Kater Matze mit seiner grau-weißen Zeichnung ist noch ziemlich schüchtern. Er kam mit anderen seiner Art Anfang April ins Tierheim. Nun sucht er einen ruhigen Haushalt bei einem geduldigen, liebevollen Tierfreund. Er kommt mit anderen Katzen aus, so darf auch eine zweite Katze vorhanden sein. Wichtig ist, dass Matze hinaus in die freie Natur darf und drinnen einen eigenen Rückzugsort hat. Der kleine Kater ist etwa drei Jahre alt und wie alle Katzen im Tierheim kastriert, tätowiert und geimpft. Wer ihm ein neues Zuhause geben und mehr über ihn erfahren will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Telefon 083 82 / 723 65 in Verbindung setzen.