Matthias Egersdörfer erzählt vom Hinterhaus

Das Internationale Kabarett-Festival „Der Salzburger Stier“ gastiert in Lindau. In diesem Rahmen steht am Sonntag, 15. Mai, Kabarettist Matthias Egersdörfer auf der Bühne im Zeughaus.

In seinem Programm „Nachrichten aus dem Hinterhaus“ zeigt sich Egersdörfer als messerscharfer Beobachter und Erzähler, heißt es in einer Ankündigung. Wir besuchen den „Egers“ in seiner Hinterhaus-Mietwohnung. Dort haust er mit seiner Frau im zweiten Stock. Hinten in der Wohnung, da liegt er im Bett und träumt seine lustigen Nachrichten. Dann lehnt er sich zum Fenster hinaus. Man hört die alte Frau Schlitzbier aus dem Vorderhaus husten. Einen Stock darunter plärren die Bahulgenkinder. Sie plärren so laut, dass einem schier die Synapsen aus dem Ohr herausfallen. Schnell schließt der Egersdörfer das Fenster wieder. Da hat er Sie entdeckt. Doch keine Angst, er tut Ihnen nichts. Sie müssen sich nur zu ihm an den Küchentisch setzen und ihm zuhören und schon erzählt er Ihnen, welche Nachrichten aus dem Hinterhaus es noch gibt, lautet die Ankündigung weiter.

Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr. Der Saal öffnet um 19.15 Uhr. Karten zu 21 Euro, ermäßigt 18 Euro, sind erhältlich an der Theaterkasse Lindau, im Lindaupark, an jeder Reservix-Vorverkaufsstelle sowie unter www.zeughaus-lindau.de