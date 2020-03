Mathias Hotz weiß noch nicht, ob er die Lindauer OB-Wahl anfechten wird

Claudia Alfons wird neue Oberbürgermeisterin in Lindau. Mit 52,7 Prozent lag sie in der Stichwahl am Sonntag mit mehr als 600 Stimmen vor Mathias Hotz, der auf 47,3 Prozent der Stimmen kam.

Die Wahl fand wegen der Coronakrise unter besonderen Vorzeichen statt. Wie alle Stichwahlen in Bayern war sie eine reine Briefwahl. Allerdings hatten am Freitag noch nicht alle Wähler ihre Unterlagen im Briefkasten, sodass die Stadtverwaltung das Wahlamt auch am Samstag und Sonntag öffnet.