Keine zweite Überraschung in der Achtelfinalserie der Play-offs der Eishockey-Oberliga zwischen den Tilburg Trappers und EV Lindau Islanders: Am Dienstagabend hat sich der amtierende Oberligameister keine Blöße gegeben und die Gäste vom Bodensee mit 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) bezwungen. Mit einem weiteren Sieg im vierten Aufeinandertreffen am Freitag (19.30 Uhr) in Lindau können die Niederländer in der Serie „Best of five“ den Viertelfinaleinzug perfekt machen.

Bereits nach 42 Sekunden klingelte es zum ersten Mal im Kasten von David Zabolotny. Der EVL-Goalie ließ den Puck von Ryan Collier aus halblinker Position zwischen den Schonern durch. Die Hausherren legten nach, konnten jedoch zunächst kein druckvolles Powerplay bei ihren ersten Überzahlspielen aufziehen. Pech für Lindau wenig später, als die Scheibe nach einem abgefälschten Schuss kurz vor Zabolotny auf der Eisfläche zum Stehen kam. Danny Stempher schaltete am schnellsten und netzte zum 2:0 ein (11.). Zu diesem Zeitpunkt wirkten die Islanders etwas träge und unsortiert – Spielercoach Chris Stanley reagierte, nahm die Auszeit und zeigte sich sichtlich unzufrieden mit der Leistung seiner Mannen.

Vor der ersten Drittelpause wurde die Begegnung härter: Trappers-Kontingentmann Brock Montgomery versetzte Fredrik Widen einen Faustschlag (18.), beide mussten die Strafbank drücken. Ähnliche Aufreger gab es im Mitteldrittel zwischen Lennartsson und Boet van Gestel, nachdem die Lindauer zu Beginn besser ins Spiel gefunden und teilweise das Tor von Ian Meierdres belagert hatten. Als Alexei Loginov per Schlagschuss (37.) und 80 Sekunden später Mickey Bastings auf 4:0 für Tilburg stellten, war die Partie so gut wie gelaufen. Sieben Minuten vor Spielschluss erhöhte Stempher in Unterzahl auf 5:0, bevor Stanley einen von Meierdres abgewehrten Schuss zum Ehrentreffer für die Islanders abstaubte (56.). Montgomery war es vorbehalten, mit dem 6:1 (59.) das halbe Dutzend vollzumachen.