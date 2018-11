Massive Kritik am Inselbahnhof: Bahn gibt nach - aber nicht überall

Die Bahnsteige im neuen Inselbahnhof werden länger als die Bahn das noch im Sommer geplant hatte. Das haben Bahn-Manager jüngst bei der Erörterung der Pläne eingeräumt. Doch bei anderen kritischen Fragen ist die Bahn nicht so entgegenkommend. Allerdings sind sich die Kritiker hinsichtlich des Inselbahnhofs auch alles andere als einig.

Michael Katz, Projektleiter für die Bahnhofsvorhaben in Lindau, erläuterte schon zu Beginn, dass die DB Netz AG nach den Einsprüchen vom Sommer einen Planungsfehler eingesehen habe. Denn die Bahnsteige im Inselbahnhof müssen länger sein für die dort planmäßig und regelmäßig haltenden Züge. So werden die Bahnsteige nun zwischen 170 und 210 Meter lang. Damit waren die meisten Kritiker in diesem Punkt besänftigt.

Am liebsten wäre es dem Fahrgastverband Pro Bahn, den Aktivisten der Bodensee-S-Bahn und der Aktionsgemeinschaft Inselbahnhof aber, wenn die Bahn AG die Gleise überhaupt nicht verkürzen würde. Ihrer Meinung nach sollten die Züge auch künftig bis vor die Bahnhofshalle fahren, wo die Fahrgäste trockenen Fußes zum Umsteigen die Bahnsteige wechseln können. Lediglich einer Verkürzung von Gleis eins stimmen sie zu, um einen Fußweg von der Altstadt auf die Hintere Insel zu ermöglichen.

Die Kritiker bezeichneten es als „Schildbürgerstreich“, die Gleise zu verkürzen, was zur Folge hat, dass die Bahn vorne Regenschutzdächer wegnimmt, die sie am anderen Ende wieder anbaut. Denn letztlich bleiben die Dächer so lang erhalten wie heute.

Unzufrieden ist vor allem Pro Bahn auch damit, dass noch mehr hintere Wagen in der Kurve stehen werden als heute. Denn gerade bei Regiozügen, deren Einstieg meist in der Mitte des Waggons liegt, werde der Abstand zum Bahnsteig so groß, dass gehbehinderte Fahrgäste Probleme bekommen werden, wie Pro-Bahn-Vertreter Christian Moritz voraussagte.

Unterschiede zwischen Stadt und Kritikern

In dieser Frage nimmt die Stadt Lindau eine andere Haltung als die Kritiker ein, wie Stadtbaudirektor Georg Speth bei der Erörterung deutlich machte. Denn für die städtebauliche Entwicklung sei es wichtig, die Gleise um einige Meter zu verkürzen. So entsteht ein großzügiger Durchgang, außerdem entsteht Platz für Neubauten, um die Insel aufzuwerten. Die Bahn AG möchte diese Grundstücke vermarkten, um aus dem Erlös einen Teil der Kosten für den neuen Bahnknoten Lindau zu erwirtschaften. Speth schlug aber vor, den mittleren der drei Bahnsteige auf gleiche Höhe wie den westlichen zu bringen.

Ungenutzte Bahnsteige abreißen?

Kritik übten die Fahrgastvertreter auch daran, dass die Bahn AG statt der bisher acht im neuen Inselbahnhof nur noch sechs Bahnsteige anfahren will. Die beiden hinteren Gleise sollen zwar bleiben, aber nur noch Abstellgleise sein. Katz erklärte, dass der Bahnsteig abgerissen werden soll, um Fahrgästen ganz deutlich zu machen, dass sie dort nicht ein- und aussteigen können, außerdem müsse die Bahn den Bahnsteig nicht instandhalten. Pro Bahn hält die Bahnsteige für sinnvoll, wenn Sonderzüge oder Museumszüge nach Lindau kommen. Der Verein für ein geplantes Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum in Lindau möchte die Gleise mit Bahnsteigen zudem gern für das Museum nutzen.

Streit um Bahnsteighöhe und Blindenleitsystem

Einig sind sich die Fahrgastvertreter mit der Stadt, dass die Bahn AG alle Bahnsteige im Inselbahnhof auf die Höhe von 55 Zentimetern bringen sollte. Und zwar gleich und nicht erst in einigen Jahren, wie das den Bahnern vorschwebt. Das gilt auch für das Blindenleitsystem für alle Bahnsteige, das Lindau sofort fordert, die Bahn aber erst später einrichten will. Dabei spielt auch ein Vertrag zwischen Stadt und Bahn eine Rolle, dessen Auslegung zwischen beiden umstritten ist.

Erfreut waren die Beteiligten, als Katz berichtete, dass die Überdachung so bleiben soll wie heute. Die werde an die gekürzten Gleise angepasst. Weil allerdings die neue Querverbindung zwischen den Bahnsteigen am Ende der Gleise kein Dach bekommen soll, fordern die Kritiker vom Eisenbahnbundesamt, dass es bei seiner Plangenehmigung der Bahn den Bau eines neuen Daches zur Auflage machen soll.

