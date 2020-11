Maskenverweigerer zeigt Hitlergruß

Einem Lindauer Polizeibeamten in Zivil ist am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Fußgängerzone ein Mann aufgefallen, der keinen Mund-Nasenschutz trug. Als der Beamte den 59-Jährigen darauf ansprach, versuchte sich der Mann der Kontrolle zu entziehen. Wie im Polizeibericht zu lesen ist, äußerte der Mann im anschließenden Gespräch mit dem Beamten seine Abneigung gegenüber den verhängten Maßnahmen und der aktuellen politischen Lage. Weiterhin habe er sich geweigert, seine mitgeführte Maske aufzusetzen. Eine hinzugerufene uniformierte Streife nahm Anzeige wegen des Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz auf. Zum Abschluss der Maßnahmen habe der 59-Jährige dann noch den Beamten den Hitlergruß gezeigt und „Heil Merkel“ gerufen. Aufgrund dessen wird gegen ihn auch ein Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.