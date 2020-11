Maskenpflicht ist im Landkreis Lindau jetzt zeitlich begrenzt

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an stark frequentierten öffentlichen Plätzen gilt nur noch von 7 bis 20 Uhr, erklärt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Das Landratsamt Lindau hat im Anschluss an die Herbstferien die Städte und Gemeinden abgefragt, ob laut deren Einschätzung eine zeitliche Einschränkung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen möglich wäre. Auch wurde abgefragt, ob sich aus Sicht der Städte und Gemeinden bei der Festlegung der Plätze eine Änderung ergibt. Das Ergebnis: Aufgrund des diffusen Infektionsgeschehens bleiben die definierten Plätze weitestgehend bestehen – einzig in Lindenberg werden der Fußgängerweg vom Parkplatz in der Au zum Waldsee, die Waldseepromenade und der Waldseerundweg aus der Liste genommen. Neu hinzugefügt wurde in Wasserburg der Kinderspielplatz im Eschbach-Park und die unmittelbar angrenzenden öffentlichen Flächen. Dafür wird die Maskenpflicht im gesamten Landkreis auf allen definierten Plätzen zeitlich eingeschränkt und gilt ab sofort nur noch von 7 Uhr bis 20 Uhr beziehungsweise im Umfeld von Schulen nur noch von 7 Uhr bis 17 Uhr, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Maskenpflicht gilt nicht für Auto- oder Radfahrer.