Maskenpflicht auf den Wertstoffhöfen im Landkreis Lindau

Der Landkreis Lindau hat die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Die Corona-Ampel steht somit auf rot. Das bedeutet unter anderem auch, dass an sämtlichen Wertstoffhöfen im Landkreis Lindau sowie der Müllumladestation Lindau und des Kompostplatzes Weißensberg ab sofort Maskenpflicht besteht. Besucher werden gebeten, an die Einhaltung der allgemein gültigen Hygieneregelungen sowie den Sicherheitsabstand von mindestens anderthalb Meter zu denken. Führungen durch die ZAK-Anlagen sind außerdem bis auf Weiteres nicht möglich, heißt es in der Pressemitteilung.